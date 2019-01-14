〔地震〕茨城県南部でM4.9、津波の心配なし(1/14)

気象庁によると、14日13:23頃、茨城県南部を震源とするM4.9の地震があり、茨城県笠間市、栃木県栃木市・小山市・下野市・高根沢町、埼玉県加須市・久喜市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：1月14日13:23頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経139.8度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M4.9(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：笠間市石井＊

・栃木県 ：栃木市大平町富田＊、栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市岩舟町静＊、小山市神鳥谷＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、高根沢町石末＊

・埼玉県 ：加須市大利根＊、久喜市下早見

【震度3】

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市内原町＊、土浦市常名、土浦市藤沢＊、茨城古河市長谷町＊、茨城古河市下大野＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、結城市結城＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市高柿町＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、取手市寺田＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市南神敷台＊、茨城鹿嶋市鉢形、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、筑西市舟生、筑西市下中山＊、筑西市海老ヶ島＊、筑西市門井＊、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、行方市玉造＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、城里町小勝＊、大子町池田＊、五霞町小福田＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市塙田＊、宇都宮市旭＊、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、栃木市旭町、栃木市都賀町家中＊、栃木市西方町本城＊、栃木市万町＊、佐野市中町＊、佐野市葛生東＊、佐野市高砂町＊、佐野市田沼町＊、鹿沼市晃望台＊、鹿沼市今宮町＊、鹿沼市口粟野＊、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市芹沼＊、日光市今市本町＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、真岡市石島＊、大田原市湯津上＊、矢板市本町＊、那須塩原市あたご町＊、栃木さくら市氏家＊、那須烏山市中央、那須烏山市大金＊、下野市大松山＊、上三川町しらさぎ＊、益子町益子、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、壬生町通町＊、野木町丸林＊、塩谷町玉生＊、栃木那珂川町小川＊

・埼玉県 ：さいたま岩槻区本丸＊、熊谷市大里＊、熊谷市江南＊、川口市中青木分室＊、行田市本丸＊、行田市南河原＊、加須市三俣＊、加須市騎西＊、加須市北川辺＊、本庄市児玉町、東松山市市ノ川＊、東松山市松葉町＊、春日部市粕壁＊、春日部市金崎＊、羽生市東＊、鴻巣市中央＊、鴻巣市川里＊、鴻巣市吹上富士見＊、深谷市川本＊、上尾市本町＊、桶川市泉＊、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊、北本市本町＊、蓮田市黒浜＊、幸手市東＊、滑川町福田＊、長瀞町野上下郷＊、宮代町笠原＊、杉戸町清地＊

・福島県 ：白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、棚倉町棚倉中居野、玉川村小高＊

・群馬県 ：桐生市元宿町＊、桐生市新里町＊、伊勢崎市西久保町＊、伊勢崎市東町＊、太田市西本町＊、太田市浜町＊、館林市美園町＊、渋川市赤城町＊、板倉町板倉、群馬明和町新里＊、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊、邑楽町中野＊

・千葉県 ：野田市鶴奉＊、柏市柏＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、印西市大森＊、白井市復＊

・東京都 ：東京文京区大塚＊