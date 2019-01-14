茨城北部、栃木南部、埼玉北部で震度4　津波の心配なし(1月14日午後1時23分)

1月14日午後1時23分、茨城北部、栃木南部、埼玉北部で震度4の地震を観測した。

震源地は茨城県南部で、震源の深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定される。

震度4 茨城北部 栃木南部 埼玉北部

震度3 茨城南部 栃木北部 埼玉南部 埼玉秩父 福島中通り 群馬南部 千葉北西部 東京23区

震度2 福島浜通り 福島会津 群馬北部 千葉北東部 東京多摩東部 東京多摩西部 宮城南部 神奈川東部 神奈川西部 山梨東部・富士五湖 静岡伊豆

震度1 千葉南部 伊豆大島 新島 宮城北部 宮城中部 山梨中・西部 静岡東部 山形村山 新潟中越 長野中部

震度4 笠間市 栃木市 小山市 下野市 高根沢町 加須市 久喜市

震度3 水戸市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市 茨城町 城里町 大子町 土浦市 茨城古河市 石岡市 結城市 常総市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 つくばみらい市 五霞町 宇都宮市 足利市 佐野市 鹿沼市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 栃木那珂川町 日光市 大田原市 矢板市 那須塩原市 塩谷町 熊谷市 行田市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 滑川町 さいたま岩槻区 川口市 春日部市 上尾市 桶川市 北本市 蓮田市 幸手市 宮代町 杉戸町 長瀞町 白河市 棚倉町 玉川村 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 板倉町 群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 野田市 柏市 鎌ケ谷市 印西市 白井市 東京文京区

震度2 日立市 高萩市 北茨城市 那珂市 東海村 龍ケ崎市 下妻市 牛久市 潮来市 守谷市 神栖市 鉾田市 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 境町 利根町 那須町 嵐山町 小川町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 東秩父村 埼玉美里町 寄居町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川越市 狭山市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 八潮市 富士見市 三郷市 坂戸市 鶴ヶ島市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 伊奈町 毛呂山町 越生町 川島町 松伏町 秩父市 横瀬町 皆野町 郡山市 須賀川市 二本松市 田村市 本宮市 国見町 大玉村 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 矢祭町 塙町 鮫川村 石川町 平田村 浅川町 古殿町 小野町 いわき市 福島広野町 楢葉町 川内村 双葉町 浪江町 下郷町 南会津町 前橋市 高崎市 藤岡市 みどり市 榛東村 吉岡町 神流町 玉村町 沼田市 東吾妻町 片品村 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 市川市 船橋市 松戸市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 浦安市 四街道市 八街市 富里市 酒々井町 栄町 東金市 旭市 香取市 山武市 神崎町 多古町 芝山町 長南町 東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京台東区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 三鷹市 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 狛江市 東大和市 清瀬市 稲城市 西東京市 瑞穂町 青梅市 岩沼市 横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜青葉区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎多摩区 川崎宮前区 三浦市 相模原緑区 相模原中央区 厚木市 愛川町 忍野村 東伊豆町

震度1 大洗町 埼玉神川町 上里町 さいたま桜区 所沢市 飯能市 志木市 新座市 日高市 埼玉三芳町 小鹿野町 福島市 福島伊達市 桑折町 川俣町 三春町 相馬市 南相馬市 富岡町 大熊町 葛尾村 新地町 飯舘村 檜枝岐村 西会津町 猪苗代町 福島昭和村 会津美里町 富岡市 安中市 群馬上野村 下仁田町 甘楽町 中之条町 草津町 群馬高山村 川場村 群馬昭和村 みなかみ町 銚子市 茂原市 匝瑳市 大網白里市 東庄町 九十九里町 横芝光町 一宮町 長柄町 館山市 木更津市 勝浦市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市 いすみ市 大多喜町 鋸南町 立川市 武蔵野市 国立市 福生市 武蔵村山市 多摩市 羽村市 日の出町 檜原村 大島町 東京利島村 白石市 名取市 蔵王町 大河原町 亘理町 山元町 大崎市 宮城美里町 石巻市 利府町 横浜南区 横浜金沢区 横浜栄区 横浜泉区 横浜都筑区 川崎幸区 川崎高津区 川崎麻生区 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 大磯町 相模原南区 秦野市 南足柄市 中井町 神奈川大井町 松田町 山北町 箱根町 湯河原町 清川村 富士吉田市 大月市 上野原市 富士河口湖町 小菅村 丹波山村 甲府市 山梨北杜市 笛吹市 甲州市 身延町 富士川町 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市 松崎町 沼津市 富士宮市 富士市 御殿場市 山辺町 中山町 長岡市 南魚沼市 湯沢町 諏訪市 茅野市 佐久市 長野南牧村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町

なお、この地震による津波の心配はない。