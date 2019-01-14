【全国高校サッカー選手権決勝】青森山田が流経大柏を下し、2年ぶり2回目の優勝！

全国高校サッカー選手権決勝は1月14日 (月)、埼玉スタジアム２００２で青森山田高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われました。
前半終了時点で、青森山田は1点、流経大柏は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、流経大柏は青森山田のゴールを割ることはできず、一方青森山田は好機を活かし得点しました。
最終スコアは3 - 1となり、青森山田は、2点の差をつけての、見事な勝利！
青森山田が流経大柏を下し、2年ぶり2回目の選手権優勝！
メンバー
■ 青森山田高等学校(男子)
GK 1 飯田 雅浩 (Cap.)
DF 2 橋本 峻弥
DF 3 豊島 基矢
DF 4 二階堂 正哉
DF 5 三國 ケネディ エブス
DF 15 澤田 貴史
MF 6 天笠 泰輝
MF 7 武田 英寿
MF 10 檀崎 竜孔
MF 11 バスケス バイロン
FW 9 佐々木 銀士
GK 12 三文字 瑠衣
DF 16 鳥海 昴
DF 17 藤原 優大
DF 20 神田 駿斗
MF 8 武 眞大
MF 14 宍戸 俊明
MF 26 浦川 流輝亜
FW 13 小松 慧
FW 22 南谷 陽介
監督 黒田 剛
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
GK 1 松原 颯汰
DF 3 須永 竜生
DF 4 西尾 颯大
DF 5 関川 郁万
DF 28 横田 大樹
MF 8 北島 直樹
MF 9 岡本 竜
MF 10 熊澤 和希
MF 18 八木 滉史
MF 20 藤井 海和
FW 14 左部 開斗 (Cap.)
GK 17 猪瀬 康介
DF 2 入江 諭
DF 16 清宮 優希
MF 6 中井 颯人
MF 11 芹田 悠真
MF 19 古谷 優斗
MF 21 渡會 武蔵
MF 23 間 洋登
MF 24 米倉 貫太
監督 本田 裕一郎