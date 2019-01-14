【全国高校サッカー選手権決勝】青森山田が流経大柏を下し、2年ぶり2回目の優勝！

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権決勝は1月14日 (月)、埼玉スタジアム２００２で青森山田高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われました。

前半終了時点で、青森山田は1点、流経大柏は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、流経大柏は青森山田のゴールを割ることはできず、一方青森山田は好機を活かし得点しました。

最終スコアは3 - 1となり、青森山田は、2点の差をつけての、見事な勝利！

青森山田が流経大柏を下し、2年ぶり2回目の選手権優勝！

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メンバー

■ 青森山田高等学校(男子)

GK　1　飯田 雅浩 (Cap.)

DF　2　橋本 峻弥

DF　3　豊島 基矢

DF　4　二階堂 正哉

DF　5　三國 ケネディ エブス

DF　15　澤田 貴史

MF　6　天笠 泰輝

MF　7　武田 英寿

MF　10　檀崎 竜孔

MF　11　バスケス バイロン

FW　9　佐々木 銀士

GK　12　三文字 瑠衣

DF　16　鳥海 昴

DF　17　藤原 優大

DF　20　神田 駿斗

MF　8　武 眞大

MF　14　宍戸 俊明

MF　26　浦川 流輝亜

FW　13　小松 慧

FW　22　南谷 陽介

監督　　黒田 剛

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK　1　松原 颯汰

DF　3　須永 竜生

DF　4　西尾 颯大

DF　5　関川 郁万

DF　28　横田 大樹

MF　8　北島 直樹

MF　9　岡本 竜

MF　10　熊澤 和希

MF　18　八木 滉史

MF　20　藤井 海和

FW　14　左部 開斗 (Cap.)

GK　17　猪瀬 康介

DF　2　入江 諭

DF　16　清宮 優希

MF　6　中井 颯人

MF　11　芹田 悠真

MF　19　古谷 優斗

MF　21　渡會 武蔵

MF　23　間 洋登

MF　24　米倉 貫太

監督　　本田 裕一郎

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