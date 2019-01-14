あす1月15日（火）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

瀬長島ウミカジテラスプロジェクションマッピングショー（午後７時、～３１日）▼クイズで巡る図書館の旅（午前９時、琉大図書館、～２月１１日）▼ジュンク堂新春古書展（午前１０時、～２月１１日）▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、むら咲むら、～３月３日）

■アート・展覧会

オキゲイマンチャー展（ホテルムーンビーチ、～２０日）▼ヒヅミ峠舎陶展（ガーブドミンゴ、～２０日）▼大城律子作品展、「知ってる？組踊」、兼次佐代子作品展（いずれも那覇市民ギャラリー、～２０日）▼アトリエミーコキルト展（パレットくもじ９階・毬、～２６日）▼音で知る自然（沖縄市立郷土博物館、～２７日）▼コザ暴動（沖縄市ヒストリート２、～２７日）▼戦争と人々のくらし（県平和祈念資料館、～３１日）▼自然の先にある島の手仕事展（アートホテル石垣島、～３１日）▼琉球の江戸参府・御座楽（首里城公園、～３１日）▼エイサーイベントポスター展（エイサー会館、～３１日）▼琉球漆芸とＪＡＰＡＮ暮らしの漆器展（浦添市美術館、～２月３日）▼玉城彩乃版画展（ラット＆シープ、～２月９日）▼発掘されたお金展（浦添市歴史にふれる館、～２月２２日）▼むかし沖縄・戦前の資料あれこれ（県公文書館、～３月３１日）