2年ぶりVの青森山田から8人が選出！大会優秀選手38人が発表

1月14日、第97回全国高校サッカー選手権決勝終了後に同大会の優秀選手38人を全国高体連サッカー部技術委員会が発表した。2年ぶり2回目の冬の高校日本一に輝いた青森山田(青森)からは札幌内定のMF檀崎竜孔、福岡内定のDF三國ケネディエブス、MF天笠泰輝、MFバスケス・バイロンら最多8人が選出された。惜しくも今大会も冬の高校日本一にあと一歩届かなかった流通経済大柏(千葉)からは鹿島内定のDF関川郁万やMF熊澤和希、1年生GK松原颯汰ら5人が選ばれている。大会優秀選手は以下の通り。

▽GK

飯田雅浩(青森山田 / 3年)

松原颯汰(流通経済大柏 / 1年)

八井田舜(岡山学芸館 / 3年)

松田亮(東福岡 / 3年)

▽DF

豊島基矢(青森山田 / 3年)

三國ケネディエブス(青森山田 / 3年)

フォファナ・マリック(尚志 / 3年)

後藤裕二(矢板中央 / 3年)

白井陽貴(矢板中央 / 3年)

関川郁万(流通経済大柏 / 3年)

横田大樹(流通経済大柏 / 3年)

中田青(富山一 / 3年)

山本龍平(四日市中央工 / 3年)

篤快青(瀬戸内 / 2年)

中村拓海(東福岡 / 3年)

西田翔央(東福岡 / 3年)

吉村仁志(大津 / 3年)

▽MF

天笠泰輝(青森山田 / 3年)

武田英寿(青森山田 / 2年)

檀崎竜孔(青森山田 / 3年)

バスケス・バイロン(青森山田 / 3年)

長谷川悠(秋田商 / 3年)

坂下健将(尚志 / 3年)

秋山裕紀(前橋育英 / 3年)

熊澤和希(流通経済大柏 / 3年)

藤井海和(流通経済大柏 / 1年)

塚越誠也(日本航空 / 3年)

谷内田哲平(帝京長岡 / 2年)

佐々木達也(瀬戸内 / 3年)

鈴木冬一(長崎総科大附 / 3年)

福島隼斗(大津 / 3年)

水野雄太(大津 / 3年)

▽FW

佐々木銀士(青森山田 / 3年)

染野唯月(尚志 / 2年)

伊藤綾汰(尚志 / 3年)

西川潤(桐光学園 / 2年)

晴山岬(帝京長岡 / 2年)

大崎舜(大津 / 3年)