【大相撲一月場所二日目】稀勢の里が2連敗

大相撲一月場所二日目は1月14日 (月)、両国国技館で行われました。横綱 稀勢の里が、逸ノ城に叩き込まれ2連敗。
二日目幕内結果
東 (決まり手) 西
1-1◯大奄美(寄り切り)貴源治●1-1
2-0◯千代の国(突き出し)琴恵光●1-1
0-2●大翔丸(送り出し)千代翔馬◯1-1
1-1●矢後(押し出し)豊山◯2-0
1-1◯琴勇輝(押し倒し)明生●0-2
1-1●佐田の海(押し倒し)輝◯1-1
1-1●勢(引き落とし)阿炎◯1-1
2-0◯魁聖(小手投げ)宝富士●0-2
2-0◯遠藤(突き出し)朝乃山●0-2
0-2●千代大龍(寄り切り)竜電◯1-1
1-1●大栄翔(突き落とし)阿武咲◯2-0
1-1●琴奨菊(叩き込み)碧山◯2-0
0-2●嘉風(腰砕け)隠岐の海◯1-1
2-0◯貴景勝(押し出し)松鳳山●0-2
0-2●正代(押し出し)玉鷲◯2-0
1-1◯高安(押し出し)妙義龍●0-2
2-0◯錦木(上手投げ)栃ノ心●0-2
2-0◯北勝富士(押し出し)豪栄道●0-2
0-2●稀勢の里(叩き込み)逸ノ城◯2-0
1-1●鶴竜(押し出し)御嶽海◯2-0
0-2●栃煌山(突き落とし)白鵬◯2-0