TVアニメ「あんさんぶるスターズ！」7月より放送開始！“龍王戦”など映した第1弾PVも公開

『あんさんぶるスターズ！』ティザービジュアル（C）Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会

TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』の放送開始時期が2019年7月に決定。あわせて第1弾PVが公開された。

『あんさんぶるスターズ！』は、男子アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」を舞台に、プロデュース科の生徒として転入してきたプレイヤーが個性豊かな生徒たちをトップアイドルへと導いていくスマートフォン向けアプリゲーム。

2015年4月のサービス直後から人気が沸騰し、ダウンロード数は300万回を突破。オリコンでチャートイン常連のユニットCDをはじめ、小説、コミックス、2.5次元舞台・キャストライブ・バーチャルライブのイベント展開など、メディアミックスも多方面に展開している作品だ。

2019年7月のTVアニメ放送開始は、1月13日に開催された「あんさんぶるスターズ！Starry Stage 2nd ～in 日本武道館～」にて発表されたもの。同時にお披露目となった第1弾PVには、学園最強を決める「龍王戦」のシーンなども映し出された。

さらにスタッフでは、原作ゲームのメインシナリオライターである日日日がシリーズ構成を務めることが明らかに。アニメーション制作は、『はたらく細胞』や『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのdavid productionが手掛ける。

このほかキャストについては、アプリゲームの声優陣がそのまま続投することもわかった。

TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』は、2019年7月より放送開始。

TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』

・スタッフ

原作：Happy Elements（カカリアスタジオ）

シリーズ構成：日日日

音楽プロデューサー：桑原聖（Arte Refact）

音楽：加藤達也（APDREAM）

アニメーション制作：david production

製作：あんスタ！アニメ製作委員会

・キャスト

＜Trickstar＞

氷鷹北斗：前野智昭、明星スバル：柿原徹也、遊木真：森久保祥太郎、衣更真緒：梶裕貴

＜fine＞

天祥院英智：緑川光、日々樹渉：江口拓也、姫宮桃李：村瀬歩、伏見弓弦：橋本晃太朗

＜紅月＞

蓮巳敬人：梅原裕一郎、鬼龍紅郎：神尾晋一郎、神崎颯馬：神永圭佑

＜UNDEAD＞

朔間零：増田俊樹、羽風薫：細貝圭、大神晃牙：小野友樹、乙狩アドニス：羽多野渉

＜Knights＞

月永レオ：浅沼晋太郎、瀬名泉：伊藤マサミ、朔間凛月：山下大輝、鳴上嵐：北村諒、朱桜司：土田玲央

＜流星隊＞

守沢千秋：帆世雄一、深海奏汰：西山宏太朗、南雲鉄虎：中島ヨシキ、高峯翠：渡辺拓海、仙石忍：新田杏樹

＜Ra*bits＞

仁兎なずな：米内佑希、天満光：池田純矢、真白友也：比留間俊哉、紫之創：高坂知也

＜2wink＞

葵ひなた：斉藤壮馬、葵ゆうた：斉藤壮馬

＜Valkyrie＞

斎宮宗：高橋広樹、影片みか：大須賀純

＜Switch＞

逆先夏目：野島健児、青葉つむぎ：石川界人、春川宙：山本和臣

＜MaM＞

三毛縞斑：鳥海浩輔

＜Adam＞

乱凪砂：諏訪部順一、七種茨：逢坂良太

＜Eve＞

巴日和：花江夏樹、漣ジュン：内田雄馬

佐賀美陣：樋柴智康

椚章臣：駒田航

（C）Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会

仲瀬 コウタロウ