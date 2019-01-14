TVアニメ「あんさんぶるスターズ！」7月より放送開始！“龍王戦”など映した第1弾PVも公開

TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』の放送開始時期が2019年7月に決定。あわせて第1弾PVが公開された。
『あんさんぶるスターズ！』は、男子アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」を舞台に、プロデュース科の生徒として転入してきたプレイヤーが個性豊かな生徒たちをトップアイドルへと導いていくスマートフォン向けアプリゲーム。
2015年4月のサービス直後から人気が沸騰し、ダウンロード数は300万回を突破。オリコンでチャートイン常連のユニットCDをはじめ、小説、コミックス、2.5次元舞台・キャストライブ・バーチャルライブのイベント展開など、メディアミックスも多方面に展開している作品だ。
2019年7月のTVアニメ放送開始は、1月13日に開催された「あんさんぶるスターズ！Starry Stage 2nd ～in 日本武道館～」にて発表されたもの。同時にお披露目となった第1弾PVには、学園最強を決める「龍王戦」のシーンなども映し出された。
さらにスタッフでは、原作ゲームのメインシナリオライターである日日日がシリーズ構成を務めることが明らかに。アニメーション制作は、『はたらく細胞』や『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのdavid productionが手掛ける。
このほかキャストについては、アプリゲームの声優陣がそのまま続投することもわかった。
TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』は、2019年7月より放送開始。
TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』
・スタッフ
原作：Happy Elements（カカリアスタジオ）
シリーズ構成：日日日
音楽プロデューサー：桑原聖（Arte Refact）
音楽：加藤達也（APDREAM）
アニメーション制作：david production
製作：あんスタ！アニメ製作委員会
・キャスト
＜Trickstar＞
氷鷹北斗：前野智昭、明星スバル：柿原徹也、遊木真：森久保祥太郎、衣更真緒：梶裕貴
＜fine＞
天祥院英智：緑川光、日々樹渉：江口拓也、姫宮桃李：村瀬歩、伏見弓弦：橋本晃太朗
＜紅月＞
蓮巳敬人：梅原裕一郎、鬼龍紅郎：神尾晋一郎、神崎颯馬：神永圭佑
＜UNDEAD＞
朔間零：増田俊樹、羽風薫：細貝圭、大神晃牙：小野友樹、乙狩アドニス：羽多野渉
＜Knights＞
月永レオ：浅沼晋太郎、瀬名泉：伊藤マサミ、朔間凛月：山下大輝、鳴上嵐：北村諒、朱桜司：土田玲央
＜流星隊＞
守沢千秋：帆世雄一、深海奏汰：西山宏太朗、南雲鉄虎：中島ヨシキ、高峯翠：渡辺拓海、仙石忍：新田杏樹
＜Ra*bits＞
仁兎なずな：米内佑希、天満光：池田純矢、真白友也：比留間俊哉、紫之創：高坂知也
＜2wink＞
葵ひなた：斉藤壮馬、葵ゆうた：斉藤壮馬
＜Valkyrie＞
斎宮宗：高橋広樹、影片みか：大須賀純
＜Switch＞
逆先夏目：野島健児、青葉つむぎ：石川界人、春川宙：山本和臣
＜MaM＞
三毛縞斑：鳥海浩輔
＜Adam＞
乱凪砂：諏訪部順一、七種茨：逢坂良太
＜Eve＞
巴日和：花江夏樹、漣ジュン：内田雄馬
佐賀美陣：樋柴智康
椚章臣：駒田航
（C）Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会
仲瀬 コウタロウ