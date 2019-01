【世界で最も美しい顔１００人第１位】真似したい！ティラーヌ・ブロンドーのファッション５選

「世界で最も美しい顔100人」の2018年版が年末に発表されました。今回の第1位は、フランスの17歳のモデル、ティラーヌ・ブロンドー。彼女の私服、真似したいくらいとってもオシャレなんです。今回は、彼女のとってもオシャレなファッションをご紹介いたします。

CANNES, FRANCE - MAY 10: Thylane Blondeau attends the screening of 'Sorry Angel (Plaire, Aimer Et Courir Vite)' during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 10, 2018 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。

今回は、2018年版「世界で最も美しい顔100人」で第1位に選ばれた、ティラーヌ・ブロンドーのオシャレな私服スタイルをご紹介いたします。

わずか4歳のとき、ジャンポール・ゴルチエのショーでランウェイデビュー。

彼女が世界中から注目を浴びるきっかけとなったのは、7歳の頃に登場した仏版『VOGUE ENFANTS』誌の表紙を飾ったこと。

それからというもの、彼女は「世界一美しい少女」と呼ばれるようになりました。

そこから紆余曲折あって、16歳になった彼女は、ロレアルの広告塔、2D&G17年春夏のキャンペーンモデル、ジューシー クチュールの顔にも選ばれるなど、確実にモデルへの道を歩み始めています。

そんな彼女の私服が、真似したいくらいとってもオシャレ!

早速見ていきましょう。

1 ディズニーランドでの超キュートスタイル❤︎

こちらは、パリのディズニーランドに遊びに行った時のティラーヌのファッション。

カジュアルなデニムに、ブラックのファージャケットを合わせた大人なファッション。

シャネルのリュックが、ラグジュアリーなアクセントになっています。

そしてこのミニーのカチューシャが恐ろしいほど似合いすぎ!!

ホントに可愛い・・・・・。。

真似したーい!!

2 スポーティーなのにこんなにセクシー❤︎

ブラックのシンプルキャミソールに、アディダスのスウェットパンツ、そこにさらりと羽織ったMA-1ジャケット。

さりげないこの組み合わせが、どうしてこんなにもカッコいいんでしょう・・・!

とても17歳には見えないこのセクシーな魅力。。

大人になったらどれだけセクシーになっちゃうの??!!

ちょっとハードルが高そうな組み合わせですが、参考にしたい!

この小物使い、真似したい!

こちらは、ニューヨークでの1ショット。

このブラックのセクシーなロンパーススタイル、小物の合わせ方がすごくオシャレ!

あえて女性らしくなりすぎないよう、ショートブーツを合わせ、バッグはちょっぴりスポーツテイストのものをチョイス。

アクセサリー使いもこなれ感とさりげなさがクール。

引き算と足し算がバランス良くミックスされたこのスタイル、ぜひ真似したい!!

ティラーヌだったらコレもオシャレ見えます笑

超シンプルな白Tシャツかと思いきや・・・!

胸元には、なんと手書き風のおっぱいが・・・。

このTシャツ、着るには相当な勇気と覚悟が必要そうですが、ティラーヌは何ともないかのように、超さらりと着こなしているからスゴい。

シュール感満載のこのTシャツ。

セクシーなダウンヘアと相まって、むしろセクシーさを感じさせてしまうテクはさすが!!

圧巻のブラックドレススタイル

ラストは、豪華なブラックドレスで大人な魅力を纏ったティラーヌ。

こちらは、第71回カンヌ国際映画祭の時のもの。

ドレスは、アルベルタ フェレッティ、ジュエリーはメシカ。

他の豪華絢爛なセレブたちに負けない、圧倒的な存在感を発揮。



シンプルなダウンヘアが、彼女の女性らしさをより引き立ててくれています。

この美しさにウットリ。。

いかがでしたか?

17歳とは思えぬ大人な魅力と、17歳らしいキュートな魅力を合わせもつティラーヌ。

これからも彼女はどんどん進化し続けて、世界的なトップモデルへの階段を登り続けつことでしょう。

これを機にますます注目度がアップしたティラーヌ、要チェックです。