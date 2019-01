クリス・プラットが婚約！アーノルド・シュワルツェネッガーと家族に⁉

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』や『ジュラシック・ワールド』シリーズで大人気の俳優クリス・プラットが婚約!Instagramでプロポーズを報告しました。

クリス・プラットは2009年に女優のアンナ・ファリスと結婚し、2人の間に息子もいますが、2017年に破局。2018年11月に離婚が成立しました。昨年で身辺整理が付いたのもあり、新年1月14日にプロポーズし、早くも再婚となるようです。

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Chris Pratt arrives at the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

お相手はキャサリン・シュワルツェネッガーさん!

MALIBU, CA - OCTOBER 20: Katherine Schwarzenegger attends the Mandy Moore x Fossil private dinner at One Gun Ranch on October 20, 2018 in Malibu, California. (Photo by Donato Sardella/Getty Images for Fossil)

ファーストネームの通り、アーノルド・シュワルツェネッガーの娘です!

キャサリン本人は作家兼ブロガーをしているそうです。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 16: Author Katherine Schwarzenegger with Arnold Schwarzenegger celebrating her book Maverick & Me at The Grove on September 16, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Lily Lawrence/Getty Images for Caruso)

母親は、ジョン・F・ケネディの姪で『NBC News』の元キャスターのマリア・シュライバー。

昨年の夏に母マリアの紹介で出会い、交際スタートし半年ほどで婚約したそうです。

年末には、クリス・プラットとキャサリンは、母マリアと弟パトリックらとメキシコのカボ・サン・ルーカスで過ごしたそうです。家族ぐるみの付き合いをするほど仲良しのようです。

※写真はキャサリン、弟パトリック、母マリア、妹クリストファー

HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: (L-R) Christina Schwarzenegger, Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger and Katherine Schwarzenegger attend Global Road Entertainment's world premiere of 'Midnight Sun' at ArcLight Hollywood on March 15, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images)

クリス・プラットのInstagramには仲睦まじい写真がアップされています。

1月14日のInstagramでプロポーズを報告!

結婚の時期などはまだ不明ですが、挙式が行われればシュワルツェネッガー家族をはじめは、ケネディ家の親戚や、マーベル・シネマティック・ユニバースの共演者など、豪華な参列者になりそうですね。