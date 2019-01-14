AKB４８グループ合同成人式 荻野由佳らが振り袖姿を披露

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１月１４日、神田明神でAKB４８グループが合同成人式を行い、NGT４８の荻野由佳ら４４名が振り袖姿を披露した。各グループの振り袖姿を写真特集。

晴天の中、行われたAKB４８グループ合同成人式

室内でのグループ全体のフォトセッション

NGT４８の荻野由佳らが笑顔で振り袖姿を披露

AKB４８

（後列左から）本田そら、立仙愛理、行天優莉奈、左伴彩佳、野澤玲奈

（前列左から）山田菜々美、大森美優、込山榛香、谷口めぐ、川本紗矢 吉川七瀬

NMB４８

（後列左から）新澤直菜央、水田詩織、林萌々香、石田優美、小川結夏

（前列左から）武井紗良、久代梨奈、川上千尋、城恵理子、清水里香

BNK４８の大久保美織

HKT４８

（左から） 小田彩加、山下エミリー、朝長美桜、下野由貴、村重杏奈、外薗葉月、運上弘菜、堺萌香

NGT４８

（左から） 中村歩加、荻野由佳、加藤美南

SKE４８

（左から） 藤本冬香、井田玲音名、北川綾巴、荒井優希、山田樹奈、白雪希明

STU４８

（左から） 福田朱里、土路生優里、石田みなみ、藤原あずさ、由良朱合

撮影日：２０１９年０１月１４日