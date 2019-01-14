Amazonタイムセール、1月15日はANKERが安い！ USB-C対応モバイルバッテリーや充電器も登場

Amazonが毎日開催している「タイムセール」。本日1月15日（火）の編集部厳選・お買い得商品をご紹介していく。
本日の数量限定タイムセールには、ANKERなど注目商品が多数登場する。ANKERでは、Bluetoothスピーカーやモバイルバッテリー、USB充電器などが安くなる。モバイルバッテリーは大容量のもの、超大容量のものなど多彩なラインナップだ。
またRAVPowerからは、USB-C対応のモバイルバッテリーやUSB充電器などが登場。さらにHPのUSB-C/A両対応のUSBメモリーも数量限定で安くなる。
本日もAmazonタイムセールのチェックをお忘れ無く！
【1月15日（火）のタイムセール注目商品】
●Bluetoothスピーカー Anker「SoundCore 2」 (12W/Bluetooth4.2/ 24時間連続再生/IPX5/レッド) 2:10スタート
●モバイルバッテリー Anker「PowerCore 13000」(13000mAh/2ポート/ホワイト/PowerIQ & VoltageBoost） 4:40スタート
●三脚 Velbon「ULTREK UT-43D II GM」（6段/ウルトラロック/脚径24mm/自由雲台/クイックシュー） 6:05スタート
●USB充電器 Anker「PowerPort 4」(40W/4ポート) 6:45スタート
●Bluetoothスピーカー Tronsmart（Bluetooth4.2 /40W/NFC//15時間連続再生）8:40スタート
●モバイルバッテリー RAVPower「RP-PB059」（USB-C 充電器/20100mAh/PD対応） 8:55スタート
●モバイルバッテリー Anker「PowerCore 26800」 (26800mAh/デュアル入力/3台同時充電） 9:15スタート
●Type-C + A デュアルUSBメモリー HP「x5000m」（64GB/USB3.1対応/金属製360度回転デザイン/2in1） 11:00スタート
●USB-C充電器 RAVPower「RP-PC017」（36W/2ポート）11:30スタート
●Bluetoothスピーカー Tronsmart（Bluetooth4./IP6/10時間連続再生） 15:05スタート
●4K/HDR液晶テレビ LG「60SJ8500」（60V型/4倍速相当/2017年モデル） 15:05スタート
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