【春夏コレクションから大予想！】2019年海外セレブ４つのトレンドメイク

いよいよ2019年の幕開け!今年も海外セレブ達のメイクやファッション事情をたくさんお届けしたいと思います。第1弾は、2019年にセレブの間でトレンドになりそうなメイクを大予想。今年は一体どんなメイクがトレンドになるんでしょう?早速ご紹介いたします。

明けましておめでとうございます!

メイクアップアーティストのTOMMYです。

昨年は、カラフルなアイメイクやマット系メイクなどがトレンドでしたが、今年は一体どんなメイクが旬なの?!

2019年春夏コレクションから、4つのメイクトレンドを大予想いたしました。

早速見ていきましょう!

1 ツヤ肌メイク

ロエベ

エルマンノ・シェルヴィーノ

1つ目は、ヘルシーなツヤ肌メイク。

ロエベのコレクションでは、均一で美しいスキントーンをベースに、目もとはブラウンで薄く影を入れただけのミニマムメイクがメイン。

目元もチークもほとんど色を感じさせない、エルマンノ・シェルヴィーノのメイク。こちらもヘルシーなツヤ肌がポイント。

どちらともヌードカラーの唇には、ほんのりの血色感と自然なツヤだけをプラス。

最近はマット系のベースメイクがトレンドでしたが、またもやツヤ肌メイクが復活の兆し!

2 ペールメイク

ジバンシィ

マックスマーラ

2つ目は、血色感をあえてコンシーラーなどで消したペールメイク。

ジバンシィのコレクションでは、目もともチークも唇も、赤みを消してペールトーンで仕上げたペールメイクが旬。血色感をあえて消すことで、クールな印象に。

ブラウン系1色で仕上げたペールメイクで、ランウェイを飾ったのは、マックスマーラのコレクション。とにかく全ての色味の血色感を抑え、アイメイクも控えめなミニマムメイク。チークを頬骨より下と頬の内側にまで広く入れ、クールな中にも女性らしさを演出。

3 マット系赤リップ

シャネル

アイグナー

もはやメイクの定番になりつつある赤リップ。

今年はツヤ感重視のリップより、マット系の赤がトレンドになりそうな予感。

シャネルのコレクションでは、麦わら帽子にマット系赤リップを合わせ、目元はペールトーンで抑えたメイク。今年の夏に真似したい!

アイグナーのコレクションでは、ポップなTシャツにマットな赤リップを合わせたキュートなスタイル。こちらもアイメイクはあえてペールトーンでおさえて。

4 カラーアイ

イヴ・サン・ローラン

ビブロス

昨年に引き続き、今年もカラフルなアイメイクが進化しそうな予感!

サンローランのコレクションでは、イエローのアイシャドウをまぶた全体に広めにオン。ツヤ肌ベースにチークやリップはほんのり血色感を与える程度のミニマムメイクもポイント。

ビブロスのコレクションでは、外ハネのライン風に鮮やかなグリーンをオン。今年の春夏は、グリーンアイシャドウが旬になりそう!シンプルなファッションに、スパイスを添える効果絶大。

今年のカラフルアイメイクは、ツヤ肌にアイメイク以外は色味を抑えたミニマムメイクがカギになりそう!

いかがでしたか?

今年のメイクは、昨年のメイクをベースにさらに進化したものや、全く新しいルックのメイクがセレブの間でトレンドになりそうな予感。

全てを取り入れるのは、なかなかハードルが高いけれど、コレクションメイクをちょこっと取り入れるだけでも、一気に旬顔に?!

ニューイヤーの始まり、私も気持ち新たに、旬コスメで旬メイクにどんどん挑戦していきたいと思います!