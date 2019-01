待望の最終章『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章、4月15日（月）世界同時放送決定！最新映像も初公開

エミー賞歴代最多受賞の海外ドラマ史上最高傑作と名高い『ゲーム・オブ・ スローンズ』(以下『GOT』)。待望の最新シーズンにして最終章となるシーズン8がスターチャンネルで日本独占放送されることは当サイトでも以前お伝えしていた通りだが、その放送日が4月15日(月)に決定し、同時に最新映像が初公開となった。

『GOT』は、SFファンタジー作家ジョージ・R・R・マーティンによるベストセラー小説「氷と炎の歌」を、壮大な規模で映像化し、2011年から放送スタート。架空の王国を舞台に複数の名家が繰り広げる壮絶な覇権争いを映画並みのスケールで描き、1話あたり1500万ドルとも報じられる巨額の製作費。シーズンを追うごとに製作費だけでなく人気も増加し続け、名実ともに世界を席巻し、ニコライ・コスター=ワルドー、エミリア・クラーク、ソフィー・ターナー、ピーター・ディンクレイジ、ジェイソン・モモアなど、続々と映画スターを輩出している。

今回の放送日決定にあわせて最終章の最新トレーラーがスターチャンネルの特設サイト(https://www.star-ch.jp/gameofthrones/)にて初公開され、全世界のファンが待ち焦がれた最新映像が、いよいよお披露目となった。昨年11月に最終章の放送開始が4月と発表されるや否や、世界中でSNSを中心に凄まじい勢いで情報が拡散され、ここ日本でも海外ドラマ作品としては異例となる、Twitterのトレンド入りを果たすなど多くの反響を呼んだ。

現在、第一章から第七章を振り返るグローバルキャンペーン(#ForTheThrone)がTwitter上で展開されており、こちらも是非チェックを。

果たして、玉座(スローン)に座るのは誰なのか―。最終章だからこそ、そしてネタバレ回避のために、スターチャンネルしか出来ない"LIVE放送"で、全世界の"Game of Thrones(GOT)"ファンと共に<世界同時>で、ご覧いただきたい!

壮大かつ繊細な人間ドラマに満ちた物語がいよいよフィナーレを迎える『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章は、4月15日(月)、BS10スターチャンネルにて、日本独占の世界同時放送。

『ゲーム・オブ・スローンズ』作品見どころなどは海外ドラマNAVI作品データベースをご確認ください。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』

(c)2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.