恋愛で相手に尽くすタイプはどこの県？【ちょっと面白い都道府県ランキング】

北から南まで47都道府県、小さな日本なのに風土、文化、方言、県民性がそれぞれ違います。そして同じ日本人であっても、食の好み、考え方や気質、肌色、体型も異なりますね。

TABIZINEでは、各都道府県が持つ個性に着目し、「ちょっと面白い都道府県ランキング」をシリーズでお届けいたします。

ソニー生命保険株式会社が2018年11月10日〜11月21日 の12日間 、全国の20歳~ 59歳の男女4,700名(各都道府県100名)に対し、「47都道府県別 生活意識調査2018-2019(生活・家族編)」をインターネットリサーチしました。

恋愛で相手に尽くすタイプはどこの県

全回答者(4,700 名)に、恋愛タイプについての自己評価を聞いて、都道府県ランキングを算出しました 。恋愛における「交際期間中の相手への接し方」で、最も相手に尽くすタイプの都道府県はどこでしょうか。「男性」で相手に尽くすタイプと、「女性」で相手に尽くすタイプ別にご紹介します。まずは、「男性」から。

男性で相手に尽くすタイプ日本一は、大阪府

相手につくすタイプは、男性では大阪府が第1位(50.0%)。大阪男性に尽くされるには、どうしたら良いのでしょうか。筆者の知人を参考にしてみました。

メンクイで分かりやすいものに惹かれる大阪男性

大阪では道頓堀や新世界に代表されるように、分かりやすく目立つものが好き。大阪男性はメンクイで、見た目重視のよう。「可愛い子」「美人」「ロングヘア」に惹かれると言われます。分かりやすいものを好むのが、大阪の「県民性」のようです。

ボケとツッコミがコミュニケーションの基本

大阪人と会話するには、どちらかがボケかツッコミ担当になります。会話にはギャグとオチが必要。

オカンは絶対的存在である

お調子者の大阪男性に比べ、大阪女性は気が強くしっかりもの。オカンとは母親はもちろん、奥さんのことも指し、大阪男性はいくつになってもオカンが絶対的な存在。「ウチのオカン」には、終生頭が上がりません。女性は結婚前は大阪男性のオカンと仲良くし、結婚後は絶対的力を見せオカンとして君臨せねばなりません。

恋愛で相手につくすタイプランキング 【男性】

ソニー生命調べ

大阪に次いで第2位は「かかあ天下」で知られる群馬県、第3位は広島県と続きました。

女性で相手に尽くすタイプ日本一は、宮崎県

相手に尽くすタイプは、女性では宮崎県が第1位(62.0%)。さて、宮崎県の女性とはどんな性格なのでしょうか。

おおらかで明るい姉御肌の宮崎県女性

温かい太陽のような宮崎県民は「優しい人が多い県」でも第1位。宮崎の女性は、おおらかで明るく、姉御肌。宮崎は男性がおっとり消極的な性格ですが、女性は社交的で恋愛にも積極的。

一目惚れしやすい宮崎女性

宮崎県の女性は一目惚れしやすいのも特徴ですが、気が変わるのも早いらしいとの噂。

ひと目惚れによるカップルは、結婚率が高い

一目惚れによるカップルは、結婚率が高く、離婚しにくいそうです。しかしながら、宮崎の離婚率は全国上位レベル。宮崎のひと目ぼれは恋愛関係で留まり、結婚に至ってはないのかもしれません。実際「ひと目」とは、どれくらいの時間なのでしょう。アメリカシカゴ大学の研究者によると、たった0.5秒だそうです。人間は瞬時にして、恋に落ちるということですね。

恋愛で相手につくすタイプランキング 【女性】

ソニー生命調べ

宮崎県に次いで、同率第2位は東京都と鹿児島県でした。上位2県は九州勢です。九州女性は九州男児を甘えさせ、相手を立てながら尽くし、なおかつコントロールしているのでしょう(笑)。つくす女性は、つくす男性に比べて数字が高いのもポイントですね。

尽くされるばかりが良いわけでもない

大阪男性や宮崎女性と付き合うとつくしてもらえそうですが、注意したい点も。この両県とも、実は離婚率が全国で上位レベル。離婚件数の第2位が大阪府、第4位が宮崎県。「つくす対象」が一人でないことも考えられますね。

最も離婚件数が少ないのは富山県。新潟県、山形県、秋田県、島根県が続いて、日本海側で離婚が少ない結果が出ています。

調査概要

調査タイトル:47都道府県別 生活意識調査2018-19年版(生活・家族編)

調査対象 ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする 全国の20歳~59歳の男女

調査期間:2018年11月10日~11月21日

調査方法:インターネット調査

調査地域:全国

有効回答数:4,700サンプル(有効回答から各都道府県100名になるように抽出)

調査協力会社:ネットエイジア株式会社

