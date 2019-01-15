KHS 2019モデル試乗会　川崎と大阪で開催

KHSでは折り畳み自転車、小径車の2019モデル試乗会をサイクルショップで開催中。

レイノルズ500クロモリ、アルミフロントフォークのスタンダードロングライドモデル「F-20R」など、最新モデルを試せるチャンス！

KHS2019モデル試乗会

開催日：2019年1月19日 (土) 11:00～16:00

場所 : なかはら（神奈川県川崎市中原区上小田中6-16-8）

展示・試乗車 : F-20R (M), F-20RS (S), P-20RAC, P-20RC, CLUB1000 (52), CLUB1500 (520), FLITE900 (S) , ATB-1000 (17)

開催日：1月26日 (土) 〜27日 (日) 11:00～16:00

場所 : ローロサイクルワークス（大阪市中央区東高麗橋4-7）

展示・試乗車 : KHS F-20R (M), F-20RS (S), F-20G (S), P-20RAC, P-20RC (M), P-20A, Manhattan M451SD (44), MC406X, FAM20

※ 試乗には運転免許証、保険証等の身分証明書が必要になります。

問・ KHSジャパン