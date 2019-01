【速報！】「ゲーム・オブ・スローンズ 最終章」放送日、ついに決定！！

世界中で爆発的人気を誇る唯一無二の海外ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ 最終章」の放送日がついに決定!な、な、なんと世界同時配信で放送されることが明らかに!さらに最終章の最新予告編も初公開!

エミー賞歴代最多受賞の海外ドラマ史上最高傑作『ゲーム・オブ・スローンズ』。その最新シーズンにして最終章となるシーズン8の放送日がついに決定!4月15日(月)となったことが米国HBO®より発表されました。そして!!日本でもBS10スターチャンネルによって“世界同時放送”が決定!4月15日(月)にどこよりも早く観ることができてしまうのです!スターチャンネルありがとう!!

©2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

放送日の発表に合わせてスターチャンネルのGOT特設サイトでは最終章の最新トレーラーが初公開!全世界のファンが待ち焦がれた最新映像が、いよいよお披露目に。以下のサイトからご覧いただけます。

BS10スターチャンネル『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』特設サイト

スターク家の3人が揃う姿に鳥肌がたつ予告編!GOTのよいところはやはり、世界中でこの興奮を共有できる事ですよね。スターチャンネルならではの “LIVE放送”では、ネタバレの心配もなく、世界中のGOTファンと興奮と感動をわかちあえる!!

Twitterでは第一章~第七章を振り返るグローバルキャンペーン“#ForTheThrone”も展開中。残り3か月間、GOT最終章に向けて気持ちを盛り上げていきましょう!

ゲーム・オブ・スローンズ

原題:GAME OF THRONES

アメリカ/イギリス

