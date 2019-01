ハム杉谷が豪州自主トレ打ち上げを報告　レギュラー奪取へ「I'm ready all set」

日本ハム・杉谷拳士【写真:石川加奈子】

年末から始まった「野生化計画」も終了、「みなさんと分かち合えるようなシーズンに

日本ハムの杉谷拳士内野手がオーストラリアでの自主トレを打ち上げたことを自身のインスタグラムで報告した。2月のキャンプインに向けて「準備完了」と力強く綴っている。

「野生化計画」と題して年末からオーストラリアでの自主トレを行ってきた杉谷。15日にインスタグラムを更新し「Brisbane camp season2 完~」と報告した。自主トレ中の数々の“思い出写真”も投稿している。

杉谷は「2人で始まったこのキャンプ 日々たくさんの人に助けられ、充実した時間を過ごすことできました!! Brisbaneという街がさらに好きになりまし!! 心からありがとうございます!!」と振り返り、「2019年、プレーはもちろんプロ野球選手として様々な喜びをみなさんと分かち合えるようなシーズンにしたいです」と誓いも新た。最後は英語で「I’m ready all set(準備完了) See you Brisbane(ブリスベン、またね)」と締めくくっている。

プロ11年目でのレギュラー奪取へ向けて、確かな収穫があったようだ。(Full-Count編集部)