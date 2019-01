1月17日より開催される「カプコンカフェ」×「囚われのパルマ Refrain」コラボメニューが公開！

カプコンは、イオンレイクタウンkaze内のカプコンカフェ イオンレイクタウン店にて、1月17日より開催する「囚われのパルマ Refrain」とのコラボレーションメニューを公開した。

■「囚われのパルマ Refrain」コラボメニュー大公開!

チアキのハンバーグプレート 1,380円(税抜)

デフォルメしたチアキの顔を表現したワンプレート料理です。ハンバーグ・ポテトサラダ・オニオンリングと一緒にお召し上がりください。

門司のブラックチーズリゾット1,380円(税抜)

門司の顔を表現したイカスミソースのチーズリゾットです。眼鏡はモナカでできているので、食べることができます。

慎之介の公園花パンケーキ 1,100円(税抜)

公園の花壇をイメージしたパンケーキ料理です。アイスを盛り付けた真ん中のグラスには、公園の噴水をイメージしています。

リコリスアフォガートパフェ 1,100円(税抜)

赤いリコリスの中に咲く、黄色いリコリスをイメージしたパフェです。上からエスプレッソを掛けて、お召し上がりください。

キャラクターデザインカフェラテ 800円(税抜)

全5種類からお好きなキャラクターをデザインするカフェラテ。(チアキ・門司・須田看守・ハルト・アオイからお選びいただけます)

須田看守の辛口ジンジャー 800円(税抜)

辛口のジンジャーエールに、ミックスベリーと、シーハイブ社のロゴがプリントされたクッキーを添えたドリンクです。

そのほかにも、ハルトの小食ひとくちコース(1,380円(税抜))、アオイのヒマワリ風エッグガレット(1,380円(税抜))、チアキ~水底のリコリス~(800円(税抜))などのメニューもご用意しております。

メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにてご確認ください。

■オリジナルランチョンマット、オリジナルコースターをプレゼント!

メニューをオーダーいただいた方にはランチョンマットをプレゼントします。さらにドリンクをオーダーいただいた方にはオリジナルコースター(全10種)の中から1枚をランダムでプレンゼントします。

■「囚われのパルマ VR面会」再登場!

「囚われのパルマ Refrain」とのコラボレーションを記念して、コラボ期間中( 1月17日~年3月6日)、「囚われのパルマ VR面会」が再登場いたします。こちらは、毎日11:00より当日分の整理券を店内で配布いたします。

VRコーナー営業時間:12:00~18:00

■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。

■「囚われのパルマ Refrain」コラボ開催概要

店舗:カプコンカフェ イオンレイクタウン店

場所:埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

営業時間:物販 9:00~22:00 飲食 11:00~22:00(L.O.21:00)

問合せ先:048-967-5163

開催期間:「囚われのパルマ Refrain」展開 2019年1月17日(木)~2019年3月6日(水)

公式サイト

http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/

カフェtwitter

https://twitter.com/Capcom_Cafe/

カフェインスタグラム

https://www.instagram.com/capcomcafe/

