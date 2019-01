希望は捨てていない！『ハンニバル』シーズン4についてマッツ・ミケルセンが語る

シーズン3をもって終了したドラマ『ハンニバル』。同作でハンニバル・レクター役を演じたマッツ・ミケルセンが、シーズン4の可能性についてBloody Disgustingに語りました。

マッツ・ミケルセンは『ハンニバル』シーズン4への希望を捨てていなかった!

MALLORCA, SPAIN - OCTOBER 26: Mads Mikkelsen during a press conference at Evolution Mallorca International Film Festival 2018 on October 26, 2018 in Palma de Mallorca, Spain. (Photo by Samuel de Roman/Getty Images)

2015年。惜しまれながらシーズン3にて終了したドラマ『ハンニバル』。しかし、同作でハンニバル・レクターを演じたマッツ・ミケルセンはシーズン4の実現に向けて、希望を捨てていなかったようです。

Bloody Disgustingによると、ミケルセンもシーズン4について具体的な話は聞いていない様子。しかし、ミケルセンは「常に新しい希望があると思います」と語った上で、「もし企画が実現すれば、関係者は全員喜んで参加すると思います」とシーズン4に向けてコメント。世界中のファンはもちろん、キャスト・スタッフにも愛される『ハンニバル』。ぜひ、シーズン4が実現して欲しいですね!