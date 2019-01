「九州三国志」にて「一騎当千 Western Wolves」とのコラボが開催！孫策伯符、呂蒙子明、趙雲子龍が登場

ブシロードは、iOS/Android用アプリ「九州三国志」において、1月11日より「一騎当千 Western Wolves」とのコラボレーションイベントを開始した。

■イベントポイントを集めて「一騎当千 Western Wolves」のキャラをゲットしよう

第1弾のピックアップガチャでは孫策伯符、呂蒙子明、趙雲子龍が登場!第2弾では劉備玄徳、張飛益徳、関羽雲長を予定しております。イベントポイントを集めることでこれらのキャラはすべてゲット可能です。ぜひ奮ってご参加ください。

■コラボ記念!ダブルフォロー&リツイートキャンペーンも開催中!

期間:1/11(金)~1/21(月)23:59

九州三国志と一騎当千アニメ公式アカウントをフォロー&リツイートで、

浅野真澄(孫策伯符役)、甲斐田裕子(呂蒙子明役)、生天目仁実(関羽雲長役)、真堂圭(劉備玄徳役)、茅原実里(張飛益徳役)、たかはし智秋(卑弥呼役)、(敬称略)以上6名のサイン入りアフレコ台本を3名様にプレゼント!

