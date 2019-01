『バイオハザード RE:2』エクストラゲーム「The 4th/豆腐 Survivor」の情報が公開!豆腐はリアルさを究める

カプコンは、1月25日発売予定のPS4/Xbox One/Steam向けサバイバルホラーゲーム『バイオハザード RE:2』に関して、「The 4th Survivor」 と「The 豆腐 Survivor」の情報を公開しました。

以下、リリースより引用

◆The 4th Survivor アンブレラ特殊工作隊隊員の「ハンク」。困難な任務から1度ならず単独で生還を果たしていた彼は、畏怖を籠めて”死神”の2つ名でも呼ばれる。「The 4th Survivor」はそのハンクを主人公とした作品だ。 原作ではタイトル通り、ラクーンシティからの「第4の生存者」、ハンクのサバイバルが描かれていた。プロフェッショナルが死地から脱出する、と言ったレオンともクレアとも異なるシチュエーションが話題を呼んだ。「RE:2」でもハンクは生還することが叶うのだろうか? ◆The 豆腐 Survivor 「The 豆腐 Survivor」は「なにすんねん!」と、怪しげな関西弁を話す、謎の生物?を主人公にしたエクストラゲームだ。原作にも収録されており、コミカルな外見と、それを裏切る高い難易度がゲームファンの挑戦意欲を掻き立てた。「RE:2」ではリアルさを究めた豆腐が描かれている。彼は木綿なのか?それとも絹なのか?興味は尽きない。

『バイオハザード RE:2』は、2019年1月25日発売予定です。希望小売価格に関しては、公式サイトをご参照ください。

茶っプリン