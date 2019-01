タレントのぺえさんが「本日入籍しました」と投稿した衝撃的な投稿が話題になっています。

■「6年前の今日の私」

14日の成人の日、自身のインスタグラムに「6年前の今日私も皆さんと同じ山形市で成人式を迎えました」と20歳頃の写真を投稿したぺえさん。

今日は成人の日🌈👘 #だいたい20歳ぐらいの私 #すげぇいきがってる#なんか無理 #完全にオシャレ気取り #一体なにを指さしてるの#口も嫌 #当時お気に入りだった馬柄のペーパージャケット #初めての下北沢で買ったサングラス #初めてのカラコン#最初からすげぇ色 #攻めすぎ#引き算知らず#それは今も変わらず #曲がるまで使い込んだ十字架の指輪 #これ付けたまで文字書けない #そんな私でしたが今年地元山形の成人式のパンフレットにお祝いの言葉を載せて頂きました #新成人の皆さんおめでとうございます 皆さん成人おめでとうございます!6年前の今日私も皆さんと同じ山形市で成人式を迎えました。まさかあの日から数年後の成人式にこうして自分がパンフレットに載せて頂けるなんて思ってもみませんでした。とても光栄です!そのぐらい人生はなにが起こるか誰にも分からないものです。もしかしたらこれからの人生が不安でしょうがない人もいるかもしれません…でも見えないものを恐れて考えてる時間が一番勿体ないと私は思います。私はとにかく今までの人生すべて直感で生きてきました。何事にも挑戦する前に諦めて自分で可能性を潰すくらいなら、やってみてから「向いてなかったな」「自分ダメだな」って分かっていく方がよっぽど価値があると思います。最初にゴールを決めてしまわずに目の前のことを全力でやっていけばゴールが見えてくるし、本当の自分に出会えるはずです。全力で頑張った先に見えてきたものに向かうだけ!ダメだったらダメでいいじゃない!人生そんなに甘くないし、なんでも上手くいくわけない!だからこそ失敗なんて怖くない。失敗なんていつか笑い話にすればいい。一度きりの人生なんだから思い切ってやりたいことをやりたい時にやればいい!‬

今までの人生を直感で生きてきたというぺえさんは、「何事にも挑戦する前に諦めて自分で可能性を潰すくらいなら、やってみてから『向いてなかったな』『自分ダメだな』って分かっていく方がよっぽど価値があると思います」と、成人を迎えた方たちにお祝いの言葉と力強いメッセージを送りました。

さらに、「ダメだったらダメでいいじゃない! 人生そんなに甘くないし、なんでも上手くいくわけない! だからこそ失敗なんて怖くない。失敗なんていつか笑い話にすればいい」と目の前のことを全力で向かっていけば、ゴールが見えてくると締めました。

■「本日入籍しました」

素敵なメッセージを投稿する2日前には「一生一緒」と衝撃的コメントと「本日入籍しました」のハッシュタグとともに、4枚のツーショット写真を投稿。

一生一緒💍 #本日入籍しました#みたいな写真 #初めてのデートのような初々しさ #ななぺえカップル#彼女はすっぴん #エセカップル写真#カップル風写真 #大学生の彼氏とOLの彼女 #荒木健斗と坂下なな世 #健斗は大学3年#フットサル部 #大分県出身#B型 #カラオケの十八番はAquaTimezのプルメリア #なな世は27歳#趣味は勾玉作り #千葉県出身#AB型 #カラオケの十八番はMAXの一緒に #年の差カップル#出会いはインスタ #なな世の勾玉専用アカウントを健斗が見つけてDMしたのがきっかけ #なな世はプロフィールに学生だと嘘を書いていたのでそれを信じていた健斗 #4回目のデートで本当は27歳だと知らされた健斗 #薄々気づいていたのでそこまで驚きはしなかった #年齢は関係ないよと抱き寄せた #なな世はその時に決めた #一生この人と一緒にいたいと #全てフィクションです

すっぴんのぺえさんと腕を組んで楽しそうに写真に写るのは…タレントの鈴木奈々さん。鈴木さんもすっぴんのため、雰囲気がまったく違いますが、かわいい…!

ハッシュタグには「大学生の彼氏とOLの彼女」「荒木健斗と坂下なな世」「なな世は27歳」「年齢は関係ないよと抱きよせた」「なな世はその時に決めた」「一生この人と一緒にいたいと」など、この写真で恋愛物語を繰り広げ、最後には「全てフィクションです」と妄想物語を綴ったぺえさんでした。

■「一瞬信じた」「妄想すごすぎる」

相変わらずユーモアたっぷりのぺえさんの投稿には「ふたりとも幸せそう!」「一瞬信じた」などのコメントが寄せられています。また、妄想物語に反響も。

「お似合いだ! ふたりとも幸せそう!」

「あまりにも自然なカップル風で、一瞬信じたw」

「ぺえちゃんの“ハッシュタグ妄想ストーリー”のセンス好きだな~」

「妄想すごすぎるし、物語の2人に見えてくる」

今年もまた、思わず吹き出してしまうような投稿…楽しみですね!

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)