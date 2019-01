クリス・プラットとシュワちゃんの娘・キャサリンさんが長続きしそうな11の理由

クリス・プラットとキャサリンさんは、交際から半年で婚約しました。交際期間は短いけど、2人が長続きしそうな理由をまとめました。もうすでに、シュワルツェネッガー家に馴染んでいるクリス。これを読めば、2人がお似合いのカップルということが納得できるはず。

1.クリスの息子と良い関係が築ける

ANAHEIM, CA - FEBRUARY 24: Actor Chris Pratt and son Jack attend Monster Jam Celebrity Event at Angel Stadium on February 24, 2018 in Anaheim, California. (Photo by Ari Perilstein/Getty Images for Feld Entertainment)

クリスは、キャサリンさんと付き合い始めてすぐに息子のジャック君を紹介。2人はすぐに打ち解けたそう。クリスはキャサリンさんとの将来を最初から視野に入れていたのでしょうか。彼女は絵本を書いたこともあり、自身のInstagramでは友達や親戚の子供との写真も多く投稿されています。子供好きなのかな。

2.お互いの家族も仲良し

お互いの家族とは早い段階から会っていたそう。クリスはシュワちゃんの家でディナー(大物俳優を前にすると、クリスもちょっと緊張しそうですよね)。クリス自身の家族にもキャサリンさんを紹介。クリスの兄夫婦と仲良く写真を撮ったキャサリンさん(兄弟そっくり)。写真を見る限り、クリスの「大切な人」として認められている気がしますね。

3.シュワルツェネッガー家に馴染む

クリスは、キャサリンさんの弟のパトリックとも仲良し。2人で一緒にスポーツ観戦に行った写真を投稿。関係者によると「クリスはキャサリンの家族とも仲がいいですよ。すでにシュワルツェネッガー家に馴染んで、家族の一員です」とコメント。パトリックも「彼は最高だよ!」とクリスを褒めています。

4.自然体なクリスとキャサリンさん

交際が発覚されてから、一緒にいるところをパパラッチされる2人。お互いリラックスして、笑顔の写真が多いです。クリス・プラットにユーモアセンスがあることは、ファンの皆さんならご存知の通り。そこには、暗い部屋を照らすキャサリンさんの明るい笑顔が広がってそうですよね。自然体なのが、写真からも伝わります。

5.関係をオープンにしている

交際が噂され始めても、それを隠すことなく堂々とデートをしていたクリス。離婚成立に時間がかかったためか、キャサリンさんとの交際は昨年12月まで公にされていませんでした。たびたびパパラッチされる2人ですが、カメラも噂も気にならないかのように楽しくデートしているみたい。

6.相性が良い

2人が交際を始めてから、クリスは関係者に「真剣に彼女との将来を考えている」と話していたそう。価値観が合い、お互いの家族にも認められている2人。関係者いわく、「彼女は思いやりがあって、母性もあって、クリスの息子に対しても上手に接しています。2人は一時的な関係ではなく、真剣に交際しています」とコメント。

7.同じキリスト教徒

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 16: Author Katherine Schwarzenegger poses with a young customer of her book Maverick & Me at The Grove on September 16, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Lily Lawrence/Getty Images for Caruso)

共通点が多いほど、人は仲良くなりやすいですよね。クリスとキャサリンさんは、同じキリスト教徒。週末には一緒に教会へ行っているそう。

8.毎日一緒に過ごしている

クリスにとって、キャサリンさんとの時間は息子と過ごすくらい大切なようです。一緒に過ごす時間を増やして、期間は短いけどじっくり絆を深めているようですね。

9.家族を大切にする

キャサリンさんは家族とよく出かけることが多いそう。クリスも息子のジャック君とは可能な限り一緒に過ごして、愛情を注いでいます。

「キャサリンの母のマリアさんは、彼女の幸せを喜んでいます。みんな、2人の関係が長く続くのを望んでいます。クリスは素晴らしい人だと、キャサリンの家族は思っています。」と関係者はコメント。家族を大切に思う2人だからこそ、結婚しても安心ですね。

10.クリスの元妻も公認の仲

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 07: Anna Faris attends a press conference to promote the film 'Overboard (Hombre Al Agua)' at St. Regis Hotel on May 7, 2018 in Mexico City, Mexico. (Photo by Victor Chavez/Getty Images)

2018年のハロウィンパーティでは、クリスと元妻のアンはお互いのパートナーを連れてダブルデート。アンとクリスは別れても友達であり、ジャック君の両親として仲がいいみたい。息子のジャック君もいたので、彼のハロウィンパーティの付き添いという感じですね。

11.クリスを支えている

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 14: (L-R) Author Katherine Schwarzenegger, actor Arnold Schwarzenegger and Christina Schwarzenegger attend the premiere of Saban Films' 'Killing Gunther' at TCL Chinese Theatre on October 14, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Barry King/Getty Images)

今や人気俳優のクリス・プラット。アンとの離婚原因の1つは、クリスの多忙によるすれ違いとも言われていました。アンも女優をして、お互いのスケジュール調整が難しかったのだと思います。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 16: Author Katherine Schwarzenegger signs copies of her book at The Grove celebration of Katherine Schwarzenegger's book release of Maverick & Me at The Grove on September 16, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Lily Lawrence/Getty Images for Caruso)

キャサリンさんは著者であり、華やかな生活よりも静かにゆったり過ごすことが好きなよう。可能な限りクリスに予定を合わせて、影で彼のことを支えているそうですよ。 下記リンクで、クリスの離婚やキャサリンさんの職業についての詳細を書いています。

いかがでしたか?

UNIVERSAL CITY, CA - SEPTEMBER 12: Katherine Schwarzenegger visits 'Extra' at Universal Studios Hollywood on September 12, 2017 in Universal City, California. (Photo by Noel Vasquez/Getty Images)

お似合いのカップル♡これからは2人で、レッドカーペットにも現れてくれると嬉しいな。クリスとキャサリンさんの長続きしそうな理由に共感してくれた方は、「いいね」を押してくださいね(^^)

Pratt Might Propose: 20 Details We Know About Chris And Katherine's Relationship

※この記事は上記のリンクを翻訳・参考にしています。