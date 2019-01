アル・パチーノがテレビシリーズに初出演か、制作総指揮はジョーダン・ピール

『ゲット・アウト』を手掛けたジョーダン・ピール監督が制作総指揮を務めるアマゾン・スタジオの新シリーズ『The Hunt(原題)』にアル・パチーノが出演することが明らかになりました。アル・パチーノがテレビシリーズに出演するのは本作が初めてになります。

『ゲット・アウト』ジョーダン・ピール製作総指揮のドラマにアル・パチーノが出演

NEW YORK, NY - APRIL 19: Actor Al Pacino poses for a picture during the 2018 Tribeca Film Festival 'Scarface' reunion at the Beacon Theatre on April 19, 2018 in New York City. (Photo by Bennett Raglin/WireImage)

『ゴッドファーザー』シリーズをはじめとする数々の名作映画に出演してきた名優・アル・パチーノが、『ゲット・アウト』のジョーダン・ピール監督が制作総指揮を務めるアマゾン・スタジオの新シリーズ『The Hunt(原題)』に出演すると複数のメディアが報じています。

もしアル・パチーノの出演が決定すれば、本作は彼が初めて出演するテレビシリーズになります。

『The Hunt(原題)』のアル・パチーノの役柄は?主人公を導くナチス・ハンターズに

『The Hunt(原題)』の舞台となるのは1977年のニューヨーク。アメリカに潜み、第4帝国の設立をもくろむナチス高官たちを、ナチス・ハンターズと呼ばれる団体が捕らえ、新たな大量虐殺を防ぐストーリーになるそうです。

本作の主演を務めるのは、『ウォールフラワー』のローガン・ラーマン。ローガン・ラーマンは、祖母を殺害した犯人を追い詰める中でナチス・ハンターズにスカウトされるジョナ・ヘイデルバウムを演じ、アル・パチーノは彼を導くナチス・ハンターズを演じます。

ドラマは1話1時間、全10話のシリーズになるとのこと。