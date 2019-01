無料でWOWOW！：韓国ホームドラマ「一緒に暮らしませんか？」　“オオカミバンド”の特別番組も

韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか?」のビジュアル Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2018KBS. All rights reserved

WOWOWプライムでは、毎週火曜深夜0時から「無料でWOWOW!」と題し、非加入でも無料で楽しめるプログラムを放送している。15日は、韓国のホームドラマ「一緒に暮らしませんか?」の第1話(深夜0時)、“オオカミバンド”といわれる「MAN WITH A MISSION」の特別番組「MAN WITH A MISSION ROAD TO 甲子園 ~前門の虎~」(同1時25分)、ドキュメンタリー番組「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(同3時)が無料放送される。

「一緒に暮らしませんか?」は、韓国で視聴率30%超えを記録したホームドラマ。20~60代までの各世代の恋愛と、現代の家族のあり方が描かれる。4人の子供を男手一つで育ててきた靴職人のパク・ヒョソプ(ユ・ドングンさん)は、しっかり者の長女ソナ(パク・ソニョンさん)、双子の兄で就職活動中の長男ジェヒョン(ヨ・フェヒョンさん)、双子の妹で自由奔放な三女ヒョナ(クム・セロクさん)の3人と暮らしていた。ある時、次女で財閥一家に嫁いでいたユハ(ハン・ジヘさん)が、離婚するといって実家へ帰ってくる……という展開。

「MAN WITH A MISSION ROAD TO 甲子園 ~前門の虎~」は、オオカミの覆面をした異色のロックバンド「MAN WITH A MISSION」が、阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)でのライブに挑むまでの軌跡をたどる。お笑いコンビ「ダイノジ」を交え、ライブの見どころも紹介する。

「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」は、国際パラリンピック委員会(IPC)とWOWOW共同大型ドキュメンタリーのシーズン3。東京パラリンピック開催の2020年まで世界最高峰のパラアスリートたちを特集する。今回は、カナダの車いすバスケットボールのパトリック・アンダーソン選手を特集。カナダ代表を3度の金メダルと1度の銀メダルに導いた車いすバスケ界のスーパースターに迫る。