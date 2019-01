台北のおすすめスイーツ。最上級台湾ウーロン茶ミルクレープ【時飴】

台北のグルメといえば、みなさま中華を思い浮かべることと思います。しかし、意外に思われるかもしれませんが、最近の台北のスイーツの躍進は目を見張るほど素晴らしいのです。

今回は台北で大人気の千層蛋糕/ミルクレープの専門店の「時飴」をご紹介します。

ミルクレープの専門店時飴Approprié

「時飴Approprié」というミルクレープのお店は、すべてハンドメイドでミルクレープを一枚一枚焼いて誠実に作っているお店です。

季節のフルーツを使ったものや、また台湾ならではのウーロン茶を使ったおいしいミルクレープが食べられます。季節のフルーツでは現在はイチゴが旬ですが、夏場にはマンゴーのミルクレープもおいしくいただくことができますよ! また夏場の季節限定で珍しいライチのミルクレープもあります。

今回はメディアのご招待でお伺いしました。筆者はステルス·マーケティングはしないので、自分の思ったことしか書かないことを先に「時飴」のご担当の方にお伝えしています。

というわけで気に入らなければ気に入らないと言うことを書くつもりでした。ちょっと意地悪な筆者です(笑)。

「時飴」の店長さんはイケメンであたりの柔らかい感じの方でした。

店内も素敵な濃いブルーの壁で上品なインテリア。いささか小さいのですが、上品で可愛いお店です。

いちごとウーロン茶のミルクレープ

今回は、試食用に季節のいちごのミルクレープと、ウーロン茶のミルクレープを出していただきました。

お茶も「奶香金宣」というアイスのウーロン茶をいただきました。

フォークでミルクレープをカットしてみますと、するっするっと柔らかく切れます。なんの抵抗感もなく! これはびっくりです。

とってもフォーク切れの良いミルクレープの生地。びっくりするくらい滑らかに切れました!

機械で作っているとこんな風には切れないとのこと。

お味もいちごのミルクレープはおいしいと思いました。何層にもなっている間にクリームやいちごのピューレが入っていて、飽きのこないお味。

ウーロン茶のもふわんと甘いお茶の香りがして初めて食べるお味でした。お茶の香りとクリームの程よい甘さがマッチしています。台湾ならではのお味ですね〜。

「時飴」のお店としてはいちごミルクレープのがウリのようですが、筆者的にはウーロン茶ミルクレープの方が気に入りました。また、いちごは季節ものになりますが、ウーロン茶は一年を通じてあるそうです。

以前別のお店で食べたミルクレープでは固いものがあって、フォークで切ると全体的に型くずれするのが気になりました。そういうミルクレープは機械で作っていて、生地が厚いんだそうです。

ハンドメイドならではの薄くて柔らかいミルクレープには、取材を忘れて感動しました!

しかもウーロン茶やオリジナルのは22層にもなっているそうです。フルーツのはフルーツの厚みを引いて、クレープ生地が20層。「時飴」のはとても手が込んでいるミルクレープです。

一人の職人が一日に作れるのは5個まで。一個作るのに2時間くらいかかるそうです。とても精魂込めて作っているミルクレープでした!

買い方はネットで

買い方としては1週間前にネットで注文し、クレジットカードを使って決済して申し込みをします。ネットではカットケーキは販売していませんので、ホールケーキのみ。お店と同じロイヤルブルーの紙袋に入れてもらえます。

参考価格7インチの場合(他に9インチもあります)

冬季草莓千層 / Strawberry Mille-Crêpe Cake 2000元

原味千層 / Crème Anglaise Mille-Crêpe Cake1500元

小山園抹茶千層 / Marukyu-Koyamaen Matcha Mille-Crêpe Cake 1700元

比利時巧克力千層 / Chocolate Mille-Crêpe Cake 1700元

宅配便で送ってもらうことも、店頭受け取りもできますよ。

2018年11月16日からはお店の前にイートインスペースもできました。席数は多くはありませんが、イートインも良いですね。每週金、土、日の三日間限定で、時間は13:00〜17:00の間です。⠀⠀

もしネットで予約していない場合は、現地の行列に並んで金曜日、土曜日、日曜日の午後1時から販売が始まります。売り切れご免だそうです。たくさんの人が行列して買いにきます。

イートインのミルクレープ

檸檬蜜香千層蛋糕/レモンとハチミツのミルクレープ:250元(店内限定)

香芋千層蛋糕/タロイモミルクレープ:250元

烏龍茶千層蛋糕/ウーロン茶ミルクレープ:250元

※その他当日にあるミルクレープのイートインができます。

ドリンク類はアイスティーのウーロン茶2種類。高山烏龍茶と奶香金萱の各90元。

ホットドリンクはコーヒーのアメリカン100元、カフェラテ140元。抹茶オレ140元。アールグレイミルクティー150元。個人的には欲を言えば、ホットのウーロン茶があると良いなあ、と思いました。

週末にはたくさんの人が行列を作っていますので、12時台に到着する方がマストだと思います。どんなお客様が多いのか伺ってみましたら、結構男性が多いとのこと。彼女のため、あるいは奥様のために並んで買っているのですね。さすが台湾女性は強いです(苦笑)。

売り切れたら終了だそうです。もし買えなかったら、怒られるのでしょうか?(笑)

時飴の予約の方法

毎週月曜日の夜21:00から,Facebookで発表があり、その週の金曜日、土曜日、日曜日の予約が始まります。

>>>Facebookはこちら

Facebookのリンクかホームページで予約して、クレジットカード番号を入力して決済完了になります。

>>>ホームページはこちら

ホールケーキは7日前に予約しなければなりません。ホールケーキは7インチと9インチがありますので、ご確認ください。

受け取りは金~日の13:00〜17:00までにお店に行きます。受け取りの時はWeb予約の時の予約番号が必要です。お忘れなく。

また台湾国内全島の宅配もされています。その場合はわざわざお店まで行かなくても大丈夫ですね。

台北でミルクレープに目覚めた筆者でした! 珍しいウーロン茶のミルクレープや季節のフルーツのミルクレープを皆様もぜひお試しください。

時飴の行き方

行き方はMRT中山駅5番出口から徒歩3分。赤峰街を右に曲がり、公園が見えたら左に曲がるとすぐです。

時飴Approprié

金曜日から日曜日 13:00-17:00(売り切れたら終了)

MRT中山站 5号出口徒歩約3分

104台北市中山區赤峰街8巷22號

電話:0983004626

今後は東京や別の国にも展開予定だそうです。日本でも最高級の時飴のミルクレープを食べられる日がくるかもしれませんね。

[All Photos by taipeijin]

Do not use images without permission.

台湾の目を見張るおすすめスイーツ、『【話題】台湾で可愛くて超絶リアルなワンコケーキを発見!』『タピオカミルクティーパンケーキにはまりそう!【台湾・冰果甜心Bingirl】』などもぜひチェックしてくださいね。