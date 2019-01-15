入学応援給付金を募集　沖縄こども未来プロジェクト、きょうから

沖縄こども未来プロジェクトの２０１８年度事業の一環として、２０１９年４月の高校入学予定者を対象に「入学応援給付金」の募集を１５日から開始します。対象は、住民税非課税世帯の生徒で、制服など入学時にかかる費用の一部を助成します。申し込み対象者、申し込み条件、支援金額、募集人数は以下の通りです。
▽申し込み対象者
２０１９年４月に県内の高校に入学予定の生徒
▽申し込み条件
住民税非課税世帯の生徒
▽支援金額と募集人数
５万円（２００人）
応募要項
沖縄こども未来プロジェクト「入学応援給付金」の応募要項は以下の通りです。申し込み対象者や申し込み条件等をご確認の上、ご応募ください。
▽募集期間 １月１５日（火）～２月８日（金）
▽申請方法 所定の申込書に必要事項を記入し、事務局宛てに郵送またはファクス、メールでお送りください（２月８日必着）。
申請用紙は沖縄タイムス本社、各支社で配布するほか、沖縄タイムスホームページ（https://www.okinawatimes.co.jp/common/otp/feature/kodomomirai/img/kodomomirai_entry.pdf）から取得できます（コピー可）。同ホームページ内の専用フォームでの申し込みも可能。取得が難しい場合は事務局までお問い合わせください。
▽選考 有識者と法人サポーター代表、沖縄タイムス社役員で構成する運営委員会（山内優子委員長）で行います。
▽給付 ２０１９年２月下旬に内定者に文書で通知します。証明書類をご送付いただき、３月下旬に送金します。
▽送付先 郵便番号９００－８６７８ 那覇市久茂地２の２の２ 沖縄タイムス総合メディア企画局経営企画部「沖縄こども未来プロジェクト事務局」 ファクス０９８（８６０）３４８０ Ｅ‐ｍａｉｌ：kodomomirai@okinawatimes.co.jp
▽問い合わせ 「沖縄こども未来プロジェクト事務局」 電話０９８（８６０）３５３７（平日午前１０時～午後５時）