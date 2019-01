イケメンフィギュア　バットマンが遂に登場！

ホビーメーカーのコトブキヤからDC COMICSバットマンのフィギュアが2019年6月に発売予定だ。

アメリカンコミックのキャラクターを、日本ならではの「IKEMEN」感覚でデザインするコトブキヤのIKEMENシリーズ。DCCOMICS作品でも活躍のRicken氏のイラストをコンセプトアートとして立体化した。

原型師・武藤直哉氏による、たくましく引き締まった身体の造形は全バットマンファン必見。堂々とたたずむその姿は、ロビンを率いてゴッサムシティを守る闇の騎士-ダークナイト-としての彼の強い意志を感じさせる。

頭部の差し替えで、お馴染みのマスク姿に! 更に、初回生産分には頭部パーツがもう1つ付属、通常顔とは異なる微笑んだ表情のブルースが再現可能だ。

※「微笑みver.」は初回生産分のみ付属。

<商品概要>

【商品名】DCCOMICS IKEMEN バットマン 【初回生産限定パーツ付属版】

【サイズ】全高約250mm

【価格】10,000円 (税抜)

【発売日】2019年06月

【製品詳細】https://www.kotobukiya.co.jp/product/product-0000003156/

BATMAN and all related characters andelements (C) & TMDC Comics.(s19)