「崩壊3rd」サービス開始2周年を記念したTカードが2月15日より発行スタート！

カルチュア・エンタテインメントとTSUTAYAは、iOS/Android用アプリ「崩壊3rd」について、2月15日より「Tカード(崩壊3rdデザイン)」を、一部のTSUTAYA店舗にて発行する。

■「Tカード(崩壊3rdデザイン)」詳細

カード発行手数料:550円(税込)

※「Tカード(崩壊3rdデザイン)」の発行には、PLAY TITANの有料サービス登録(500円/年)が必要です。

※なくなり次第、発行終了になります。

※TSUTAYAレンタル利用登録料が別途かかる場合もございます。

※ネット注文受付は別途配送手数料がかかります。

「Tカード(崩壊3rdデザイン)」の申し込み方法、 受付期間など

TSUTAYA店頭申込期間:2019年2月15日(金)~

申込店舗は以下です。

SHIBUYA TSUTAYA B2F(東京都渋谷区宇田川町21―6)

TSUTAYA EBISUBASHI 4F(大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19)

TSUTAYA あべの橋店 2F (大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-34)

TSUTAYA天神駅前福岡ビル店 3F(福岡県福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル2・3階)

※在庫がなくなり次第終了となります。

FANDAYSサイトにてネットでの注文を受け付けております。

ネット注文受付期間:2019年1月15日(火)~

※2019年2月14日(木)までにお申し込みの方は、2019年2月15日(金)以降のお届けとなります。

「Tカード(崩壊3rdデザイン)」公式サイト

https://play.fan.tsite.jp/contents/1439

FANDAYSサイト

https://fandays.jp/products/detail/1357

PLAY TITAN(GAME×Tファン)とは

PLAY TITAN(GAME×Tファン)とは、有料サービス登録すると、ゲーム関連のTカードが発行でき、ゲーム関連グッズが購入できるほか、さまざまなプレゼントに応募できるなど、ゲームファンのためのお得なサービスです。

サービス登録料/年:500円(税込)

■「Tカード(崩壊3rdデザイン)」発行記念オリジナルグッズ

「オリジナルスライドカードケース」販売

商品名:崩壊3rd オリジナルスライドカードケース

価格:1,620円(税込)/1,500円(税抜)

予約期間:2019年1月15日(火)~2019年2月14日(木)

販売期間:2019年2月15日(金)~

サイズ:約110×70mm

商品材質:アクリル

原産国:日本

販売サイト:「FANDAYS」

https://fandays.jp/products/detail/1363

※予約受付は「FANDAYS」のみです。店舗での販売はございません。

「崩壊3rd」オリジナルグッズ販売

商品名:「崩壊3rd」B2タペストリー<キアナ・カスラナ ver.>

価格:3,780(税込)/3,500円(税抜)

販売日:2019年3月23日(土)、24日(日)

サイズ:約515×728mm

原産国:日本

販売場所:ANIME JAPAN(T-FAN SITEブース)で先行販売いたします。

ANIME JAPAN公式サイトはこちら

https://www.anime-japan.jp/

※売り切れ次第、終了となります。

※その他、「崩壊3rd」のグッズ販売を予定しております。

「崩壊3rd」B2タペストリー<キアナ・カスラナver.>

■「Tカード(崩壊3rdデザイン)」抽選応募プレゼント

オリジナルサウンドトラック(崩壊3rd)×5名様

出演声優サイン色紙×1名様

※特典の応募方法・期間に関しては順次、「Tカード(崩壊3rdデザイン)」公式サイトで発表致します。

(C) 2015-2019 miHoYo Inc. ALL RIGHTS RESERVED.