「崩壊3rd」サービス開始2周年を記念したTカードが2月15日より発行スタート！

カルチュア・エンタテインメントとTSUTAYAは、iOS/Android用アプリ「崩壊3rd」について、2月15日より「Tカード(崩壊3rdデザイン)」を、一部のTSUTAYA店舗にて発行する。
■「Tカード（崩壊3rdデザイン）」詳細
カード発行手数料：550円（税込）
※「Tカード（崩壊3rdデザイン）」の発行には、PLAY TITANの有料サービス登録（500円/年）が必要です。
※なくなり次第、発行終了になります。
※TSUTAYAレンタル利用登録料が別途かかる場合もございます。
※ネット注文受付は別途配送手数料がかかります。
「Tカード（崩壊3rdデザイン）」の申し込み方法、 受付期間など
TSUTAYA店頭申込期間：2019年2月15日（金）～
申込店舗は以下です。
- SHIBUYA TSUTAYA B2F（東京都渋谷区宇田川町21―6）
- TSUTAYA EBISUBASHI 4F（大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19）
- TSUTAYA あべの橋店 2F （大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-34）
- TSUTAYA天神駅前福岡ビル店 3F（福岡県福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル2・3階）
※在庫がなくなり次第終了となります。
FANDAYSサイトにてネットでの注文を受け付けております。
ネット注文受付期間：2019年1月15日（火）～
※2019年2月14日（木）までにお申し込みの方は、2019年2月15日（金）以降のお届けとなります。
「Tカード（崩壊3rdデザイン）」公式サイト
https://play.fan.tsite.jp/contents/1439
FANDAYSサイト
https://fandays.jp/products/detail/1357
PLAY TITAN（GAME×Tファン）とは
PLAY TITAN（GAME×Tファン）とは、有料サービス登録すると、ゲーム関連のTカードが発行でき、ゲーム関連グッズが購入できるほか、さまざまなプレゼントに応募できるなど、ゲームファンのためのお得なサービスです。
サービス登録料／年：500円（税込）
■「Tカード（崩壊3rdデザイン）」発行記念オリジナルグッズ
「オリジナルスライドカードケース」販売
商品名：崩壊3rd オリジナルスライドカードケース
価格：1,620円（税込）/1,500円（税抜）
予約期間：2019年1月15日（火）～2019年2月14日（木）
販売期間：2019年2月15日（金）～
サイズ：約110×70mm
商品材質：アクリル
原産国：日本
販売サイト：「FANDAYS」
https://fandays.jp/products/detail/1363
※予約受付は「FANDAYS」のみです。店舗での販売はございません。
「崩壊3rd」オリジナルグッズ販売
商品名：「崩壊3rd」B2タペストリー＜キアナ・カスラナ ver.＞
価格：3,780（税込）/3,500円（税抜）
販売日：2019年3月23日（土）、24日（日）
サイズ：約515×728mm
原産国：日本
販売場所：ANIME JAPAN（T-FAN SITEブース）で先行販売いたします。
ANIME JAPAN公式サイトはこちら
https://www.anime-japan.jp/
※売り切れ次第、終了となります。
※その他、「崩壊3rd」のグッズ販売を予定しております。
■「Tカード（崩壊3rdデザイン）」抽選応募プレゼント
- オリジナルサウンドトラック（崩壊3rd）×5名様
- 出演声優サイン色紙×1名様
※特典の応募方法・期間に関しては順次、「Tカード（崩壊3rdデザイン）」公式サイトで発表致します。
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