「妖怪ウォッチ ワールド」温泉ジバニャンや温泉コマじろうが登場するイベントが開催！

「妖怪ウォッチ ワールド」にて「ジバニャンの妖怪温泉」をはじめとしたイベントが本日1月15日より開始した。本イベントでは、温泉妖怪「温泉ジバニャン」とともだちになれるイベント「ジバニャンの妖怪温泉」や、「ウォッチランクをあげるチャンス!集中特訓!」、「妖怪降臨」などのイベントが開催される。

■イベント「ジバニャンの妖怪温泉」!

イベント「ジバニャンの妖怪温泉」では、期間中全国各地でイベントメダルから、新妖怪「温泉ジバニャン」や「温泉コマじろう」たちが、ランクA妖怪で登場する。また、イベントクエスト「バトルクエスト」が発生し、妖怪とのバトルに勝利した回数に応じて「けいけんちだま」や特定の妖怪の好物がクエスト報酬として手に入る。

■ウォッチランクをあげるチャンス!集中特訓!

期間中毎日届く挑戦状を受けとって、百鬼夜待からバトルをしよう。「トゲニャン」や「花子さん」「コマさん」に勝利すると、ともだちになれるかも。あわせて「バトルチャレンジ」が発生。バトルに勝利しクエスト報酬で「トゲニャン」らの「挑戦状(1個)」が手に入る。イベントクエストは各最大40回まで繰り返し発生するので、ウォッチランクB~Dの人はウォッチランクをあげるチャンスだ。

■「妖怪降臨」で「インディ・J」が降臨ボスとして登場!

ニョロロン族の「インディ・J」が降臨ボスとして登場。難易度ごとに1日2回、サーチで発見できる降臨ボスとのバトルに勝利すれば、降臨ボスとともだちになれるかも。今回の妖怪降臨は、上級の降臨ボスがいつもより手強くなっているので、バトルメンバーを鍛えて腕試しとして挑戦してみよう。また、イベント期間中の週明け特別ゆうびんにて「インディ・J」が好きなたべもの「しんせんなウニ」3個を3回届けてくれる。

開催期間

1月15日12時~2月4日11時59分

※「ウォッチランクをあげるチャンス!集中特訓!」は2019年1月15日(火)12:00~2019年1月28日(月)11:59

