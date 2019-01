愛がテーマのMMORPG「ラブペンデュラム～崩壊世界と愛のレゾナンス～」の事前登録が開始！

CTWは、ゲームサービス「G123.jp」にてHTML5ゲーム「ラブペンデュラム~崩壊世界と愛のレゾナンス~」の事前登録を開始した。

■ゲーム紹介

突如として崩壊しはじめる世界。人々は為す術もなく崩壊を見届けるだけだった。そんな時、崩壊に対抗しうるパワーが見つかった。

そう「愛」である―――。

妖魔が蔓延る世界を生き抜け!

プレイヤーは崩壊の原因となる「妖魔」を倒しに世界を駆け巡ります。妖魔はさまざまな姿かたちをしており、時には人間のような妖魔も存在します。そんな相手でも躊躇わずにひと思いに倒しましょう。

出会い、結婚、そして一緒に討伐!?

妖魔を倒していくうちにともに戦う仲間を見つけることがあるでしょう。そんな仲間とともに過ごしているうちに恋愛感情が芽生えて、最終的に結婚するかもしれません。そんなおめでたい夫婦でしか行けないクエストもラブペンデュラムではご用意しております。

最強の流派はどれだ!?

ゲームを進めていくと3つの流派のどれかに所属することができます。所属した流派の中でトップを目指すのはもちろん、定期的に行われる流派対抗大会で優勝すれば、最強の流派の称号を獲得することもできます。

サーバーを超えてボスを討伐せよ!

普段はすれ違う事のない別サーバーのプレイヤーたちと協力して強大な妖魔に立ち向かえ!倒すことが出来れば強力なアイテムが手に入る!?

バラエティに富んだ育成要素

プレイヤーのレベルはもちろん、装備や宝石、翼や乗り物などさまざまな強化方法をご用意しております。圧倒的な育成要素でプレイヤーを強化して妖魔を倒しましょう!

己を高めて強者に挑め!

妖魔以外にも他のプレイヤーとの腕試しする機会もご用意しております。自分がどれだけ強くなったのか他のプレイヤーと勝負して成長を実感してみるのもいいでしょう。

■事前登録キャンペーン開催

事前登録者数に応じて、リリース時にゲームで使えるさまざまなアイテムをプレゼント致します。

