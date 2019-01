「ワールドエンドヒーローズ」頼城紫暮のイベント限定SSRカードなどが手に入る「窓の外の雪景色」が開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「ワールドエンドヒーローズ」において、本日1月15日よりイベント「窓の外の雪景色」を開始した。

■期間限定イベント「窓の外の雪景色」

期間限定イベント「窓の外の雪景色ト」は、イベントミッションに登場する「大型イーター」を討伐して「イベントpt」を集める討伐イベントです。イベントptを一定数まで貯めると、「イベントストーリー」が解放されるほか、「イベント限定カード」や「イベント限定称号」などの豪華報酬を手に入れることが出来ます。さらに、ランキング報酬では、イベント限定カードのほか、「ダイヤ」やカードのグレードアップに使用できる素材などの豪華報酬を入手することができます。

イベント実施期間:2019年1月15日(火)12:00~1月24日(木)22:59

イベントストーリーあらすじ

東成都に珍しく降り積もった雪。合同訓練は中止になり、雪遊びをする崖縁とラ・クロワのメンバーたちだったが、雪遊びは意外な方向に……!?

イベントログインボーナス

イベントに役立つアイテムが手に入る、《「窓の外の雪景色」ログインボーナス》が登場!開催期間中、ログインした全ての方に最大10日間のボーナスアイテムをプレゼントいたします!

実施期間:2019年1月15日(火)12:00~1月24日(木)22:59

イベントの遊び方

1. 「イベントミッション」から「ミッションエリア」を選択し、パトロールに出発!パトロール中に登場する「大型イーター」と戦って、「イベントpt」を貯めよう!

2. 「イベントpt」を貯めて、限定の「イベントストーリー」を解放しよう!イベントptを貯めていくと、イベント限定の「SSRカード」「SRカード」や「称号」など豪華報酬が手に入る!

3. 「累計イベントpt」を他プレイヤーと競い合って、イベント終了時のランキング上位を目指そう!上位にランクインすると、イベント限定カードのほか、最大3500個のダイヤやカードの強化に使える貴重なアイテムなどの豪華報酬が盛りだくさん!

イベントの目玉報酬1.ランキング&イベントpt累計報酬

イベント限定SSR[窓の外には]頼城 紫暮(CV:梅原 裕一郎)

能力開花前

能力開花後

イベント限定衣装を着用したバトルシーン

※SSRカードには、専用の衣装と登場ポーズがつきます。

イベントの目玉報酬2.ランキング報酬

イベント限定SR[雪うさぎ]斎樹 巡(CV:堀江 瞬)

能力開花前

能力開花後

イベントの目玉報酬3.イベントpt累計報酬

イベント限定SR[雪の降る日に]浅桐 真大(CV:吉野 裕行)

能力開花前

能力開花後

■イベントで役立つ特効ガチャが期間限定オープン!

期間限定「Winter Panic!」ガチャでは、イベントの「ダメージ特効」効果をもつカードを入手することが出来ます。「ダメージ特効」効果を持っているカードは、イベント内で出現する大型イーターを攻撃するときに、カードの攻撃力が上昇し、より多くのダメージを与えることができます。

また、イベント期間中、特効カードをメインメンバーに設定すると、イベントバトルの登場シーンで特別な演出を見ることができます。また、期間限定「Winter Panic!」ガチャでは、ヒーローがSP(セキュリティポリス)として活躍する新SSR「SPシリーズ(全6名予定)」の第三弾として、《SSR[任務は任務]武居 一孝》が、イベント特効つきで先行登場いたします!

特効ガチャ開催期間:2019年1月12日(土)12:00~1月24日(木)22:59

特効カードのご紹介

SPシリーズ第三弾 新SSR [任務は任務] 武居 一孝(CV:石川 界人)

能力開花前

能力開花後

イベント限定衣装を着用したバトルシーン

※SSRカードには、専用の衣装と登場ポーズがつきます。

イベント限定SR[雪玉] 矢後 勇成(CV:赤羽根 健治)

イベント限定SR[寒さに負けない] 久森 晃人(CV:島﨑 信長)

イベント限定R[雪遊び] 佐海 良輔(CV:内山 昂輝)

※特効ガチャ3種の絵柄は、能力開花前のものです。

■イベント紹介映像公開!

今回のイベントのストーリー紹介や、ガチャの内容などが分かる「イベント紹介映像」も、併

せてお楽しみください。

(C)2018, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.