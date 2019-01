CONNECT歌舞伎町2019 開催決定！ 第1弾出演アーティスト発表、前売りチケット販売開始！

歌舞伎町発の音楽フェス、CONENCT歌舞伎町MUSIC FESTIVAL 2019の開催が決定! 開催日は4月20日(土)。2014年に誕生したCONNECT歌舞伎町は早くも4回目の開催となり、 ベテランから選りすぐりのニューカマーまで幅広く、そして多彩なジャンルのパフォーマンスが 楽しめる都市型フェスティバルとして知名度を上げている。

本日、注目の第1弾出演アーティストが発表された。

第1弾アーティスト23組

イギリス人 / 石野卓球 / CAR10 / 999999999 / KONCOS / 錯乱前戦 / The Cynical Store / The SAMOS / さよならポエジー / C SQUARED / 中村パーキング / Newdums / NAkidZ / Have a Nice Day! /ハロルド / FILTER / ベランダ / マイアミパーティ / myeahns / MUCC /

Yap!!! / LOSTAGE / The Wisely Brothers 50音順

2003年にメジャーデビューし、多数の熱狂的なファンから支持を受け現代のビジュアル系シーンを 牽引する存在となったバンド、MUCC。CONNECT歌舞伎町に4回連続出演を果たす日本テクノ シーンのゴッドファーザー、石野卓球。ロックとディスコグルーブを融合させたサウンドと、 アグレッシブなライブアクトで音楽ファンを魅了し続ける Have a Nice Day! 。美しいバンドア ンサンブルと現代の空気感を反映したサウンドメイキングが高い評価を受けている新生代ロックの雄、 LOSTAGEを含む23組の出演が決定。

出演アーティストの発表と共に、前売チケットの販売開始が決定。e+で前売りチケットの1次先行 販売が行われる。期間は1月15日(火)から2月3日(日)まで。 また、タワーレコード新宿店、タワーレコード池袋店にて店頭チケット販売を開始する。

前売チケット e+にて先行1次発売決定、及び店頭で販売開始

前売りチケット:4800円 販売期間:2019年1月15日~4月19日

当日チケット:5500円 販売予定:2019年4月20日

e+ 前売りチケット1次先行販売

e+ チケット販売ページURL : https://eplus.jp/connectkabukicho19/

前売りチケット 店頭販売:タワーレコード新宿店・タワーレコード池袋店にて 店頭販売開始

販売期間:2019年1月15日~4月19日

第1弾発表から豪華激アツのラインアップが発表されたCONNECT歌舞伎町MUSIC FESTIVAL。 今後も追加出演アーティストの発表、サプライズなコンテンツ発表も控えており目が離せない。歌舞伎町が音楽で染まる1日に参加しよう。