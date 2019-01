「アークザラッド R」覚醒済みキャラが登場するガチャが開催！新たな装備「炎の剣」の登場も

フォワードワークスは、iOS/Android用アプリ「アークザラッド R」において、1月14日より「覚醒セレクションガチャ~孤高と屈強~」を開始した。

■即戦力!対象キャラクターが覚醒済みで登場!

「覚醒セレクションガチャ~孤高と屈強~」を実施いたします。今回、セレクションされた「シュウ」・「グルガ」・「フォン」は★5の場合、「覚醒済み」で登場いたします。

開催期間

2019年1月14日(月)0:00~1月20日(日)23:59

■期間限定イベント「“侵蝕する”ドルド討伐」が登場!

期間限定イベント「“侵蝕する”ドルド討伐」を開催いたします。本クエストは初級~超級の難易度別クエストをクリアすると、期間限定のミッション報酬を獲得することができます。

さらに、初級をクリアすると、新装備「炎の剣」の製作書を、中級・上級をクリアすると、凶敵襲来「“冥跡の呪詛”ペル・アア 襲来」に有効な専用装備の製作書をそれぞれ入手することができます。

特に凶敵ペル・アアに苦戦している方には、特効装備を入手することを推奨いたします。また、クエスト内のモンスターを討伐すると、一定確率でレア装備作成素材「燃え盛る魔素」をドロップいたします。

イベント開催期間

2019年1月14日(月)14:00~1月21日(月)23:59

■新たな強力装備「炎の剣」が登場!

高い攻撃力、バトル開始時の初期MPが増加する効果を持つ強力な装備です。

「★4 炎の剣」ステータス

攻撃力+281 物防-5 魔防-5 初期MP+4

効果:《剣士》が装備すると攻撃力が5%上昇する。

「★4 炎の剣」作成必要素材※武器「炎の剣」の製作書

燃え盛る魔素×3個

真銀×15個

荒々しい魔素×50個

※ステータスはLV10のものです。

※ミッション報酬では「製作書」が入手できます。

■「ペル・アア」戦で強力な効果を発揮する専用装備が登場!

「★4 ペル・アアスレイヤーS」ステータス

攻撃力+122

効果:アーク専用装備。「“冥跡の呪詛”ペル・アア 襲来」にて攻撃力が75%上昇し、自身に状態異常耐性上昇を付与する。

「★4 ペル・アアスレイヤーS」作成必要素材※武器「ペル・アアスレイヤーS」の製作書

幻想の鉄×10個

真銀×15個

合金×50個

「★4 ペル・アアスレイヤーF」ステータス

攻撃力+122

効果:グルガ専用装備。「“冥跡の呪詛”ペル・アア 襲来」にて攻撃力が75%上昇し、自身に状態異常耐性上昇を付与する。

「★4 ペル・アアスレイヤーF」作成必要素材※武器「ペル・アアスレイヤーF」の製作書

幻想の皮×10個

分厚い皮×15個

硬い皮×50個

「★4 ペル・アアスレイヤーP」ステータス

攻撃力+122

効果:ログリード専用装備。「“冥跡の呪詛”ペル・アア 襲来」にて攻撃力が75%上昇し、自身に状態異常耐性上昇を付与する。

「★4 ペル・アアスレイヤーP」作成必要素材※武器「ペル・アアスレイヤーP」の製作書

幻想の装置×10個

複雑な装置×15個

ぴかぴかの装置×50個

※ステータスはLV10のものです。

※ミッション報酬では「製作書」が入手できます。「幻想の鉄、幻想の皮、幻想の装置」など幻想素材は、古代王の地下遺跡で獲得できます。

