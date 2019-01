『FFXIV』×『からあげクン』限定フレーバーが1月22日より登場!店内放送などキャンペーン3種も実施

ローソンは、スクウェア・エニックスが手がけるオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)開発/運営チームが完全監修した限定フレイバー「からあげクン にんにく焦がしマー油味(リミットブレイクフレイバー)」を、1月22日より全国のローソン店舗にて販売開始します。

この商品の発売を記念して、「ファイナルファンタジーXIVキャンペーン」の実施も決定!本キャンペーンでは、Ponta・dポイントカード会員限定で対象商品を購入すると、『FFXIV』のインゲームアイテム「マウント でぶ黒チョコボ」がもらえる企画や、豪華景品が抽選で当たるSNSキャンペーンなどが実施されます。

※ナチュラルローソン・ローソンストア100・一部店舗は対象外となりますので、ご注意ください。

■キャンペーン特設サイト

http://tdp.to/ff14/

◆からあげクン「にんにく焦がしマー油味(リミットブレイクフレイバー)」 ■フレイバー にんにく焦がしマー油味(リミットブレイクフレイバー) ■発売日 2019年1月22日(火) ※数量限定につき、なくなり次第終了となります。 ■価格 ローソン標準価格216 円(税込) ■見つけたらラッキー!「メテオマーク」の焼印入りからあげクン! 約700個に1個の割合で、「メテオマーク」の焼き印入りのからあげクンが入っています。運が良いと出会えるかも!? ※数量限定商品のため、無くなり次第販売を終了します。 ◆キャンペーン1. Ponta会員・dポイントカード会員になって参加しよう!スタンプをためると「マウント でぶ黒チョコボ」がもらえる! スタンプを18個ためて応募すると、もれなく「FFXIV」のゲーム内で使える「マウント でぶ黒チョコボ」のアイテムコードをプレゼントします。 マウント でぶ黒チョコボ ■スタンプのため方と応募方法 1. 「Pontaカード」または「dポイントカード/dカード」を用意し会員登録をします。 2. エントリー期間中にキャンペーン特設サイトでエントリーします。 3. 「Pontaカード」または「dポイントカード/dカード」を提示して対象商品を購入するとスタンプがたまります。 4. スタンプが18個たまると、キャンペーン特設サイトから応募できます。 ※画像はイメージです。 ※本アイテムコードは、ご利用時に選択いただいた1キャラクターに対してのみ、インゲームアイテムが付与されます。 ※アイテムの詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。 ■対象商品 ・ウィルキンソン タンサン(500ml):1スタンプ ・ウィルキンソン タンサン レモン(500ml): 1スタンプ ・ウィルキンソン タンサン エクストラ(490ml): 1スタンプ ・ウィルキンソン タンサン グレープフルーツ(500ml): 1スタンプ ・ワンダ モーニングショット(185g):1スタンプ ・からあげクン にんにく焦がしマー油味 (リミットブレイクフレイバー): 2スタンプ ■エントリー期間 2019年1月22日(火)0:00~2月4日(月)23:59 ■応募期間 2019年1月23 日(水)16:00~2月11日(月)23:59 キャンペーンの参加方法や注意事項は、キャンペーン特設サイトをご覧ください http://tdp.to/ff14/ ※スタンプ18個で1回応募できます。 ※お一人様5回まで応募できます。 ※「ローソンスマホペイ」決済は対象外です。 ※キャンペーンに参加するためには、エントリー期間中に「ローソンID登録/エントリー」をする必要があります。 ◆キャンペーン2. お会計後に、レジから「FFXIV」の“あの音”が! 期間中に「からあげクン にんにく焦がしマー油味(リミットブレイクフレイバー) 」をローソン店舗でご購入いただくと、お会計後に「FFXIV」の“あの音”がレジから流れます。いったいどんな音が鳴るのか、ぜひ店頭でお確かめください! ※条件・店舗によって、音声が鳴らない場合があります。あらかじめご了承ください。 ※音声再生は、レジでの決済時に1回発生します。 ※音声の再生期間は、1月22日(火)~2月4日(月)です。 ※以下の場合は、再生中の音声が中断されます。 ・酒、たばこの年齢確認、および医薬品の販売確認が実施された ・電子決済の決済音が重複して流れた ◆キャンペーン3. 「FFXIV」の店内放送を実施!声優・南條愛乃さんが告知を担当します! ローソンの店内放送「ローソン CSほっとステーション」で、「FFXIV」の店内放送を実施します。この放送では、声優・南條愛乃さんがキャンペーンの告知を担当!ローソン店舗でチェックしてみてください! ■放送期間 2019年1月22日(火)~1月28日(月) ■放送時間 詳しい放送時間についてはキャンペーン特設サイトをご確認ください。

