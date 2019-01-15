竹達彩奈✕三田製麺所のコラボ決定！つけ麺への愛を歌に込めた三田製麺所タイアップソング「年中・愛は・無休」が11thシングルに収録決定！

声優アーティスト竹達彩奈と「つけ麺専門店 三田製麺所」のコラボが1月21日より開始となることが決定した。

つけ麺への愛を歌に込めた三田製麺所タイアップソング「年中・愛は・無休」を制作、リリースに先んじて三田製麺所の店内放送にてオンエアされる他、特大コラボ海苔と動画付き缶バッジの「あやち推し麺セット」を各店舗販売、グッズが当たるリツイートキャンペーンなど、盛りだくさんなコラボ内容でお届けする。また、コラボ期間に合わせて、竹達彩奈も試食を重ねて完成した「濃厚魚介味噌つけ麺」が新発売となり、販売店舗にてコラボポスターが掲示される。今回のコラボは1月21日から3月31日まで開催されるので、ぜひ期間内に三田製麺所に足を運んでみていただきたい。

食べ物ソングを作りたいという竹達彩奈の希望が実現する形で、自身も大好きなつけ麺への愛を表現、「ちゅるちゅ ちゅちゅちゅ」というフレーズを可愛らしく歌い上げたタイアップソング「年中・愛は・無休」は、作詞を「OH MY シュガーフィーリング!!」「Innocent Notes」などを手掛けた中村彼方、作曲を「ライスとぅミートゅー」をはじめ数多くの竹達の楽曲手掛けた小林俊太郎が担当する。「年中・愛は・無休」は、2月6日発売11thシングル「 Innocent Notes」のCW曲として収録され、初回製造分には特典として「竹達彩奈×三田製麺所 コラボカード」が封入される。自身初のライブハウスツアーも開催決定している竹達彩奈からますます目が離せない。

【竹達彩奈✕三田製麺所 コラボ概要】

●期間

1月21日（月）～3月31日（日）

●内容

(1)三田製麺所タイアップソング「年中・愛は・無休」リリース＆店内オンエア

(2)特大コラボ海苔と動画付き缶バッジの「あやち推し麺セット」を期間限定販売

(3)直筆サイン入りグッズの当たるTwitterキャンペーン

(4)新商品「濃厚魚介味噌つけ麺」発売記念コラボポスター掲示

(5)11thSG「Innocent Notes」初回製造分に「竹達彩奈×三田製麺所 コラボカード」封入

●竹達彩奈×三田製麺所コラボページ

三田製麺所×竹達彩奈

■リリース情報

【竹達彩奈11thSG「Innocent Notes」】

2019年2月6日発売

☆初回限定盤

PCCG.01752 ￥1,800＋税

☆アニメ盤

PCCG.70446 ￥1,300＋税

●CD収録内容

01.『Innocent Notes』 ─TVアニメ「グリムノーツ The Animation」OP主題歌

作詞：中村彼方 作曲・編曲：塚田耕平 ストリングスアレンジ：早川博隆・塚田耕平

02.『年中・愛は・無休』―三田製麺所 タイアップソング

作詞：中村彼方 作曲・編曲：小林俊太郎

03.『Innocent Notes』（Instrumental）

04.『年中・愛は・無休』（Instrumental）

※アニメ盤は、『Innocent Notes』（TV size ver）も収録

●特典

初回限定盤特典：DVD「Innocent Notes」MUSIC VIDEO ＆ MAKING

共通特典：竹達彩奈LIVE HOUSE TOUR 2019「A」チケット優先販売申込券

竹達彩奈×三田製麺所 コラボカード

■ライブ情報

【竹達彩奈LIVE HOUSE TOUR 2019「A」公演日時】

2019年6月1日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 17：30開場／18：00開演

2019年6月2日(日) 広島・Hiroshima CAVE-BE 17：00開場／17：30開演

2019年6月8日(土) 愛知・NAGOYA ReNY limited 17：30開場／18：00開演

2019年6月15日(土) 東京・新宿ReNY 17：30開場／18：00開演

■関連サイト

竹達彩奈スペシャルサイト http://ayanataketatsu.jp/

竹達彩奈ファンクラブ「あやな公国」 http://ayanakoukoku.com/