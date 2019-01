HDリマスター版となる「ヒットマン アブソリューション HD」配信スタート！

ワーナー・ブラザース テレビジョン & ホームエンターテイメントは、PS4用ソフト「ヒットマン アブソリューション HD」を本日1月15日に配信した。Xbox One版は1月12日から配信中となっている。

「ヒットマン:アブソリューション」は、シリーズの中でもストーリー性が高いタイトル。変装や偽装工作など、さまざまな手段を用いてターゲットを暗殺できる自由度の高さといった特徴はそのままに、本作では“エージェント 47”に、エージェンシーからの連絡役で、唯一の友人でありよき理解者でもあるダイアナの暗殺指令が下されるという衝撃のストーリーが展開していく。

今回配信となった「ヒットマン アブソリューション HD」では、映像のリマスターだけでなく、質感や陰影表現の向上などの修正が加えられている。

■商品情報

タイトル:ヒットマン:アブソリューション HD

発売日:配信中

価格:DL版のみ 3,996円(税込)

ジャンル:ステルスアクション

プレイ人数:1人

CERO:Z

開発会社:IO Interactive

音声:日本語音声対応

プラットフォーム:PlayStation 4、Xbox One(ダウンロード版のみ)

(C)2013 IO INTERACTIVE A/S. ALL RIGHTS RESERVED. PUBLISHED BY SQUARE ENIX CO., LTD. IO INTERACTIVE AND THE IO LOGO ARE TRADEMARKS OF IO INTERACTIVE A/S. HITMAN ABSOLUTION AND THE HITMAN LOGO ARE TRADEMARKS OF SQUARE ENIX LTD. SQUARE ENIX AND THE SQUARE ENIX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF THE SQUARE ENIX GROUP. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTIES OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.