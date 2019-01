本格的なラリーが楽しめる「V-Rally 4」がPS4/Switchで2019年4月11日に発売！

オーイズミ・アミュージオは、PS4/Nintendo Switch用ソフト「V-Rally 4」を2019年4月11日に発売すると発表した。価格は7,800円(税込)。

本作は、公道で開催される自動車競技の“ラリー”が楽しめるレースゲーム。シリーズとしては2003年に発売された「V-RALLY3」以来、17年ぶりの新作となる。今作では実在メーカーと契約をしたり、トーナメントに参加して名声を高めていくことが可能な「キャリアモード」が用意されているほか、実在サーキットをモチーフにしたコースなど、20種類以上のレースコースで本格的なラリーが楽しめる。

発売決定のニュースに合わせ、明日1月16日の午前10時より、全国のゲーム取扱店などで順次予約受付が開始される。

■ゲーム概要

バラエティ豊かなカーセレクション

車両はラリー、Vラリークロス、ヒルクライム、バギー、エクストリーム・カーナといった5つの種目毎に分かれて収録されています。これらは仕様をアップグレードしたりカスタマイズする事が可能です。

収録メーカー:HONDA、TOYOTA、MAZDA、FORD、BMW等

キャリアモード

・実在メーカーと契約をしたり、レースの賞金を貯めて車両を増やしたりアップグレードすることができる。

・トーナメントへ参加して名声を上げ、トップクラスのラリーレーサーになれる。

様々な地形のレースコース

実在サーキットをモチーフにしたコースや、不安定な沼地や滑りやすい氷山といった種目毎に用意された20種類以上のレースコースを楽しめます。コースはアメリカやアフリカなどから、日本の山梨県をモチーフとしたものも含まれています。

リアルな操作性

・アーケードスタイルのレースとは違って急なカーブが多いラリーのレーストラックは、たったひとつの小さなミスが敗因となってしまう程シビア。

・地道な練習でレーストラックを頭にいれながら、自分のレーススタイルに合う設定を探すことでタイムを縮めていく。

■製品概要

作品名:V-Rally 4

対象機種:PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro対応)、Nintendo Switch

発売日:2019年4月11日(木) 発売予定

希望小売価格:7,800円+税、ダウンロード 7,800円(税込)

ジャンル:ラリーレース

プレイ人数:1~2人(オフライン)、2~8人(オンライン)

CERO:A

