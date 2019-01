「みんゴル」挑戦するスポーツブランドをコンセプトにした新ブランド「S-ring」が登場！

フォワードワークスは、iOS/Android用アプリ「みんゴル」において、本日1月15日に「みんゴル」オリジナルブランド「S-ring(スリング)」を追加した。

■「プレミアムプライズ」に「みんゴル」オリジナルブランド第2弾「S-ring(スリング)」が登場!!

今回のギアプライズには、SP/BPが最大25%アップ&サイドスピンが最大100アップする「チャンスショット(SS)」、パワーが最大35アップ&サイドスピンが最大100アップする新スキル「S-ring(SS)」を搭載した新作ギア「スリングS-117SSクラブ」が登場します。「スリングSS-117クラブ」は力強いサイドスピンを生むことができ、開催中の期間限定イベントコース「サイドスピンチャレンジ」の攻略に有利なギアです。

また、ギアプライズの「10回プレイ」では2、4、6、8セット目に新作ボールが確定、3、5、7、9セット目に新作クラブが確定します。

開催期間:2019年1月15日(火)12:00~1月28日(月)12:59

「S-ring」ギア登場のプレミアムプライズ

スリングSS-117クラブ

■期間限定イベントコース「サイドスピンチャレンジ」を開催!!

「サイドスピンチャレンジ」は、本イベントコース限定でサイドスピンの性能が大幅にアップする期間限定のイベントコースです。コースにはさまざまな障害物が設置されており、これらを迂回する上でサイドスピンを駆使したプレイが求められます。

また同時開催のイベントミッションを達成することで、「第14回フェスチケット(ウェア・ギア)」、「第2回PR確定チケット」を獲得することができます。

開催期間:2019年1月15日(火)12:00~1月25日(金)23:59

※イベントコース解放には、「東京グランドゴルフガーデン」の「東京Bossマッチ」のクリアが必要です。

