スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「プロジェクト東京ドールズ」において、本日1月15日より新SSRカード「任侠の道」が登場するプレミアムガチャを開始した。

■プレミアムガチャに新SSRカード【任侠の道】が登場!

プレミアムガチャは、新SSRカード【任侠の道】の出現確率が他SSRカードよりも高くなっております。プレミアム11連ガチャ利用時には、お得なアイテムと交換できる「ガチャチップ【任侠の道】」が入手できます。また、SSR出現時には【任侠の道】が確定となるステップアップガチャもあわせて開催いたします。

期間

2019年1月15日(火)15時~2019年1月31日(木)12時59分

詳細はこちら

http://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/49237

(C) 2017-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.