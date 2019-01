発売まであと2日！「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」ローンチトレーラーが公開

バンダイナムコエンターテインメントは、2019年1月17日(Steam版は2月1日)に発売予定のPS4/Xbox One/PC用ソフト「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」について、1月14日にローンチトレーラーを公開した。

12年ぶりのナンバリング最新作の発売まであと2日となった。「エースコンバット」シリーズは、プレイヤーがエースパイロットとなり、リアルな空を追及したグラフィック空間を360度自由に飛び回る爽快感と、プレイヤー自身の判断で次々に敵を撃破する快感、難局を勝ち抜ける達成感が楽しめるフライトシューティングゲームだ。今回、公開されたトレーラーは、本作の魅力が詰まった映像となっている。

