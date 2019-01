Dlife新ドラマ『グッド・ドクター』放送開始！韓国版・日本版・アメリカ版を比較！ストーリーの違いは？

日本でもリメイクされた韓国の人気ドラマ『グッド・ドクター』のアメリカ版がDlifeで2019年1月19日より放送開始!主演は立派な青年に成長した元天才子役フレディ・ハイモアです。これに先駆け、韓国版・日本版・アメリカ版を主演俳優やエピソード数、内容の違いなどを比較してみましょう。各国版の予告編も紹介します。

韓国は魅力的なドラマがいっぱい!

韓国は、放送日までに制作が追い付かないほどのドラマ大国です。日本で大人気のK-POPはパフォーマンス力があり、近年アメリカなどでも人気があります。そんなK-POPスターが出演することも多い韓国ドラマは日本の若い女性にも人気で、日本ドラマとしてリメイクされる作品も多々あります。

そして、2013年に韓国で制作・放送された『グッド・ドクター』は、2017年にはアメリカ版、2018年には山崎賢人主演で日本版にリメイクされた大ヒットドラマです。その前年にアメリカでもリメイクされており、2019年には日本でもそのアメリカ版がDlifeで放送開始されます。

三ヶ国版『グッド・ドクター』に共通すること

THE GOOD DOCTOR - 'PILOT - Burnt Food' - Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), a young surgeon with autism and savant syndrome, relocates from a quiet country life to join the prestigious St. Bonaventure hospital's surgical unit. Alone in the world and unable to personally connect with those around him, his only advocate, Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff), challenges the skepticism and prejudices of the hospital's board and staff when he brings him in to join the team. Shaun will need to work harder than he ever has before, as he navigates his new environment and relationships to prove to his colleagues that his extraordinary medical gifts will save lives. The highly anticipated series premiere of 'The Good Doctor' airs MONDAY, SEPTEMBER 25 (10:01-11:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Liane Hentscher/ABC via Getty Images)FREDDIE HIGHMORE

韓国版・日本版・アメリカ版の医療ドラマ『グッド・ドクター』は、【サバン症候群であり自閉症を持つ青年が外科医のレジデントになり奮闘する】ヒューマンサクセスストーリーです。【主な登場人物】も名前は違うものの共通しており、主人公の青年が意味深な【古びたメス】を宝物にし肌身離さず持っています。邪険にされがちな障害を持つ人々にも健常者以上の驚くべき能力があり、社会に受け入れられる価値があることを教えてくれるドラマです。

全てはここから始まった!韓国ドラマ『グッド・ドクター』とは?

2013年に韓国のテレビ局KBSで放送されたテレビドラマ『グッド・ドクター』は、韓国の同時間帯の視聴率1位を記録する大ヒットドラマとなりました。

SEOUL, SOUTH KOREA - JULY 31: (L-R) South Korean actors Kwak Do-Won, Joo Sang-Wook, Kim Min-Seo, Moon Chae-Won and Joo Won attend during the KBS 2TV Drama 'Good Doctor' press conference on July 31, 2013 in Seoul, South Korea. The drama will open on August 05, in South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)

全20話からなり、ヒロインのチャ・ユンソとの恋模様やサブキャラクターの裏ストーリーも盛り込まれ、それぞれの登場人物を深く知り、よりストーリーを楽しめる展開でした。

SEOUL, SOUTH KOREA - JULY 31: (L-R) South Korean actors Moon Chae-Won and Joo Won attend during the KBS 2TV Drama 'Good Doctor' press conference on July 31, 2013 in Seoul, South Korea. The drama will open on August 05, in South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)

主演は、韓国版ドラマ『のだめカンタービレ』などに出演した実力派俳優チュウォン、ヒロインはドラマ『華麗なる遺産』や『王女の男』などのムン・チェウォンです。

韓国版の予告編

日本ドラマ『グッド・ドクター』とは?

2018年夏にフジテレビ系で放送された日本ドラマ『グッド・ドクター』は、旬な人気俳優・山崎賢人主演でリメイクされました。日本版『のだめカンタービレ』主演の上野樹里が出演しているという点は韓国との繋がりを感じる接点かもしれませんね。

近年、日本のドラマ数増加により10話前後で終わってしまう作品が多く、本作も全10話に構成し直され制作されました。そのため、オリジナル版と違ってヒロインとの恋模様や登場人物を深く掘り下げたエピソードなどは割愛されていました。

日本版の予告編

米国ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』とは?

実は日本より早く2017年にアメリカでもリメイクされていました。2019年1月19日より日本でこのアメリカ版『グッド・ドクター 名医の条件』がDlifeで放送開始されます。

THE GOOD DOCTOR - ABC's 'The Good Doctor' stars Paige Spara as Lea Dilallo, Nicholas Gonzalez as Dr. Neil Melendez, Fiona Gubelmann as Dr. Morgan Reznick, Richard Schiff as Dr. Aaron Glassman, Tamlyn Tomita as Allegra Aoki, Freddie Highmore as Dr. Shaun Murphy, Hill Harper as Dr. Marcus Andrews, Antonia Thomas as Dr. Claire Browne, Will Yun Lee as Dr. Alex Park, and Christina Chang as Dr. Audrey Lim. (Craig Sjodin/ABC via Getty Images)

本作シーズン1のエピソード数は全18話です。アメリカのドラマというと各20数話で何シーズンにも渡って長く放送するのが基本ですから、韓国ドラマよりもさらに深く掘り下げ、新たなオリジナルストーリーも予想されます。

THE GOOD DOCTOR - 'Hello' - Shauns (Freddie Highmore) proposed treatment for a homeless patient puts him and Jared (Chuku Modu) in Andrews (Hill Harper) crosshairs. Meanwhile, Claire (Antonia Thomas) tries to overcome Melendezs (Nicholas Gonzalez) reluctance to do a risky heart operation while Glassman (Richard Schiff) must overcome his personal feelings about his oncologist, Dr. Marina Blaize (guest star Lisa Edelstein), and face a difficult decision about his health, on the season premiere of 'The Good Doctor,' MONDAY, SEPT. 24 (10:00-11:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Jeff Weddell via Getty Images)FREDDIE HIGHMORE

主演は、映画『チャーリーとチョコレート工場』などで天才子役としてブレイクし、最近ではヒッチコック作品『サイコ』の殺人鬼が誕生するまでを描いたドラマ『ベイツ・モーテル』で主演を務めるなど大活躍する立派な俳優に成長しています。

アメリカ版の予告編

まとめ

THE GOOD DOCTOR - 'Stories' - Dr. Shaun Murphy, Dr. Audrey Lim and Dr. Claire Brown's E.R. patient is forced to reveal a secret to her husband after their treatment caused a complication. Meanwhile, Dr. Neil Melendez, Dr. Morgan Reznick and Dr. Alex Park struggle with a patient whose parents don't believe in vaccinations, on 'The Good Doctor,' MONDAY, NOV. 19 (10:00-11:00 p.m. EST), on The ABC Television Network. (Jeff Weddell/ABC via Getty Images)FREDDIE HIGHMORE

韓国・日本・アメリカ、各国のドラマ業界には違った常識があり、それに合わせてプロデューサーや脚本家が独自にシナリオを書いています。それぞれの構成の違いや配役を見比べてみるのも面白いですね。ついに、まもなく日本でも放送開始となる『グッド・ドクター 名医の条件』がどう進展し、シーズンを重ねていくのか、楽しみですね。