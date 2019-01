「PlayStation Now」にLocoRocoなど新たに4タイトルが追加！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation Now」において、本日1月15日に4タイトルを追加した。

■新規追加タイトルのご紹介(タイトル50音順)

「The Keeper of 4 Elements」

闇の勢力に島の秘密を知られぬよう、どんな敵であろうと退けることが可能な属性タワーや強力

な呪文を駆使して、島の防衛に立ち上がろう!

発売元:SMARTPHONE LABS LLC

フォーマット:PS4

ジャンル:タワーディフェンス

「Pix the Cat(英語版)」

ビデオゲームのジャンルとして歴史のある“スネークゲーム”をベースに、多彩なルールとポップな演出で現代風にアレンジされている本作。

キューブの形をした“猫”を操作して、“永遠の格子”のなかに見捨てられたアヒルの子たちを出口へと導いていこう!

発売元:Pastagames

フォーマット:PS4

ジャンル:アーケードゲーム

「Frozen Synapse Prime」

さまざまな銃火器で武装した部隊を指揮して、敵勢力との戦闘を勝ち抜いていくシミュレーションゲーム。現実と仮想が混ざり合う未来都市・マルコフガイストで行われる、生死をかけたサイバー銃撃戦に参戦せよ!

発売元:Double Eleven Ltd.

フォーマット:PS3

ジャンル:アクション

「LocoRoco」

L1ボタンとR1ボタンで大地を傾け・弾いて、ま~るい生き物「ロコロコ」たちをゴールにつれていこう!

のどかな森や、段差のある山、大木の中、雪山、星など…全5ワールド、40ステージ以上のステージをロコロコたちといっしょに冒険だ!

