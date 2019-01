「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」吉成鋼氏描き下ろし別イラストバージョンの「黒曜★」が登場！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」において、本日1月15日18時よりイベント「黒曜石の価値」を開催する。

これに伴い、新キャラクター「黒曜」(キャラクターボイス:喜多村英梨さん)がプレイアブルキャラクターとして登場します。

また、「黒曜」の別イラストバージョンとして「黒曜★」も登場します。キャラクターデザインは「ヴァルキリープロファイル」シリーズの吉成鋼さんによる描き下ろしになっております。

※入手方法など詳しくはゲーム内「お知らせ」をご確認ください。

■新イベント「黒曜石の価値」を開催!

2019年1月15日(火)18:00より、新イベント「黒曜石の価値」を開催します。「黒曜石の価値」イベントシナリオは、現在開催中のイベント「白き麗しの翼」の続編シナリオとなっております。ぜひ「白き麗しの翼」のイベントシナリオからお楽しみ下さい。

開催期間:2019年1月15日(火)18:00~2月4日(月)13:59

「黒曜石の価値」あらすじ

アーリィが差し向けたホムンクルスを何とか退けた白麗。そして敗走を余儀なくされたホムンクルスは森へと身を潜める……。

■喜多村英梨さんのサイン色紙プレゼント企画も開始!

「黒曜」「黒曜★」の登場を記念し、公式Twitter アカウン(https://twitter.com/VALKYRIE_VA)では、本日より「黒曜」「黒曜★」を演じる喜多村英梨さんの直筆サイン入り色紙が抽選で当たるプレゼント企画がスタートしました。ぜひ奮ってご応募ください。

