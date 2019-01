関ジャニ∞・村上信五、『クロニクル』英会話の成長に「ヘンテコはもう見れないのか」の声も

1月12日放送の『関ジャニ∞クロニクル』(フジテレビ系)では、横山裕、錦戸亮、村上信五が登場し、「英会話伝言ゲーム」に挑戦した。

約1年ぶりとなる「英会話伝言ゲーム」は、関ジャニ∞の3人と外国人の男女3人が英会話を伝言していくというコーナー。英語力ナンバーワンの錦戸とは違い、英語が苦手な横山と村上は過去に何度もこのコーナーに苦戦してきたが、最近、村上は英字新聞を読んでいることが明らかに。「リーディングとリスニングはちゃうからな」(村上)と言いつつも、その英語力に注目が集まった。

今回は、「海外旅行の飛行機内で役立つ英会話」がお題と発表されると、「機内は寝とるぞ!」(村上)「いや起きてる時間も長いですから」(錦戸)「村上さん伝説があって、ニューヨーク行った時ぜんぶ寝たんですよね」(横山)と、飛行機内では村上は常に寝ていることが明らかとなった。

まずはじめの会話は、「Excuse me,how long before we land?」(すみません、あとどれくらいで到着しますか?)というもの。外国人男性がまず横山に伝えると、「ハウア ボブディラン?」「howロアbeforeウィアラン?」と、聞き取ろうと一生懸命。日本語訳も「わからん!」まま、次の外国人女性へ「howローアンbeforeラン?」と伝えると、外国人女性は完璧に理解したよう。しかし横山は、自身の伝言内容に「俺さ、runやから走ってるとかさ。飛行機だからそんなわけないやん。そんなことも言いたくないしさ、俺だって……」とボヤき、スタジオの笑いを誘っていた。

そして、外国人女性から伝言された錦戸は、3回内容を聞き直した後に「飛んでからどれくらい経った? みたいな? そんなこと聞いてどうする?」と疑問を口に。日本語訳がわからないまま、次の男性外国人に聞いた英語の発音で伝えると、すんなり理解。

そして最後。この外国人男性から伝えられた村上は、「Excuse me,how long beforeビーラウンド?」とつぶやき、日本語訳を聞かれると、「今考えとるがな」「今、整理しとんねん!」と若干キレた後、「あとどれくらいで着陸すんねん?」と正解を解答。これに、横山は「すげえな。1年経ってすげえな。人って1年で成長するねんな」と感心した様子で、錦戸も「すごかった。俺、正直わからなかったっすよ」と村上を称賛したのだった。

しかし、次の問題「There’s no room in the overhead bin」(頭上の荷物入れが満杯です)になると、村上は「嘘やろ?」と途方に暮れることに。「ダズルームウェアほれいっぺん」と聞こえてしまい、正解とならず。横山から「そっちの村上さんのほうが好きやわ」と言われていたのだった。

この放送にSNS上では、「英字新聞読んでるだけあって成長してる!」「英字新聞などなどの努力は確かに功を奏してる」と称賛する声もある一方で、「この企画に関しては、英字新聞を取り上げたくなる」「英会話のヘンテコぶりはもう見れないかも」と悲しむコメントも。しかし、ほとんどの視聴者は「久々の英会話で面白かったわ~」「英会話伝言ゲームが面白かった。今度は1年も空けないで下さい」「横山さんの空耳が面白すぎる」など大満足の様子であった。