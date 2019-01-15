【感染症情報】手足口病が7週連続減-リンゴ病、感染性胃腸炎なども減少

国立感染症研究所がまとめた12月31日から1月6日までの週の5類感染症の患者報告（小児科定点医療機関約3000カ所、速報値）によると、手足口病の定点医療機関当たりの患者報告数が7週連続で減少した。伝染性紅斑（リンゴ病）、咽頭結膜熱（プール熱）、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎は2週連続で減った。【新井哉】

〔手足口病〕報告数は前週比約65.6％減の0.11人。都道府県別の上位3位は、岩手（0.53人）、島根（0.52人）、沖縄（0.35人）。

〔伝染性紅斑〕報告数は前週比約45.7％減の0.38人。過去10年同期の平均よりも多い。都道府県別の上位3位は、宮城（2.42人）、新潟（1.33人）、東京（0.8人）。

〔咽頭結膜熱〕報告数は前週比約57.9％減の0.24人。都道府県別の上位3位は、鹿児島（0.94人）、石川（0.66人）、宮崎（0.64人）。

〔A群溶血性レンサ球菌咽頭炎〕報告数は前週比約62.7％減の0.82人。都道府県別の上位3位は、鳥取（2.32人）、岩手（2.08人）、石川（2.07人）。

〔感染性胃腸炎〕報告数は前週比約41.6％減の3.15人。都道府県別の上位3位は、徳島（9.48人）、岡山（7.04人）、宮崎（6.64人）。