「ゾイド」究極野生体、出撃！ライガーゼロがプラモデルで再登場

『ゾイド』より、屈指の人気・知名度を誇る「ライガーゼロ」がコトブキヤのプラモデルキット「HMMシリーズ」にラインナップされた。

キットでは、ライガーゼロのシルエットや細部ディテールの表現はもちろんの事、機体の最大の特徴である各アーマーの着脱ギミック「チェンジング・アーマー・システム」を完全再現。背面の「イオンターボブースター」も設定通り展開する仕様になっている。

印象的な白を基本としたカラーリングはマルチカラーキットで再現されているので、本商品は組立てるだけで設定に近い姿で立体化される。また、フライングベース・ネオ(別売)にも対応しているので、「野生の本能を色濃く残した」というライガーゼロならではの迫力有るアクションポーズでディスプレイも可能となった。

「RZ-041ライガーゼロマーキングプラスVer.」は、2019年4月にコトブキヤより発売予定。本体価格は6,300円(税抜)。

<商品概要>

RZ-041ライガーゼロマーキングプラスVer.

サイズ:全長約310mm

価格:6,300円 (税抜)

発売日:2019年04月

