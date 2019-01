「LEFT ALIVE」OPムービーが公開！「LEFT ALIVE ULTIMATE EDITION」が当たるキャンペーンも

スクウェア・エニックスは、2019年2月28日にPS4版、2019年3月6日にPC(Steam)版の発売を予定している「LEFT ALIVE」のオープニングムービーを公開した。

■公式 Twitter フォロー&リツイートキャンペーン開始

「LEFT ALIVE」公式Twitterアカウントをフォローし、対象ツイートを期間中にリツイートしていただいた方から抽選で1名様に、「LEFT ALIVE ULTIMATE EDITION」をプレゼントいたします。

応募期間:2019年1月15日(火)~2019年2月5日(火)23:59まで

応募方法

1. LEFT ALIVE 公式Twitterアカウント(@leftalive_jp)をフォロー

2. 対象ツイートをリツイート

対象ツイート

https://twitter.com/leftalive_jp/status/1085065507915542528

※発売日以降の発送となります。予めご了承ください。

※注意事項:https://www.jp.square-enix.com/leftalive/campaign.html

「LEFT ALIVE ULTIMATE EDITION」

本作のキャラクターデザインを務めた、コジマプロダクション所属の新川洋司氏、メカニックデザイナーの柳瀬敬之氏ら、豪華デザイナー陣のコンセプトアートを含んだ「アートブック」、「フロントミッション」シリーズで作曲を手掛けた岩崎英則による新規楽曲を収録した「スペシャル サウンドトラック」そして、物語の重要な要素となる新型ヴァンツァー「ヴォルク」のフィギュアが付属した超豪華仕様。

(C) 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: YOJI SHINKAWA (KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.)