埼玉サイクルエキスポ2019 2/16〜17開催

埼玉発、日本最大級の自転車イベント「埼玉サイクルエキスポ2019」が2019年2月16日（土）〜17日（日）、さいたまスーパーアリーナにて開催される。
埼玉サイクルエキスポは様々な人気ブランドが出展し、自転車に試乗したり、サイクルウエアやグッズを購入できるビッグイベント。今年はゲストとして菊地亜美さん、人気ユーチューバー・けんたさんが登場。スペシャリストによる様々な講習会も予定されている。
家族で楽しめる楽しいコンテンツが盛りだくさんの２日間。入場無料。
埼玉サイクルエキスポ2019
開催日：
2019年2月16日（土）9:00〜17:00
2019年2月17日（日）9:00〜16:00
会場：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ、けやきひろば等）
入場無料
内容：
自転車関連メーカー・自転車関連グッズ・自治体等によるブース出展（展示、販売等）
スポーツサイクル専用試乗
ファミリーサイクル専用試乗
交通安全・マナー向上啓発
ステージイベント
サイクリングツアー
自転車ワークショップ
子供向けスタンプラリー抽選会等
東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会競技体験
フードコート