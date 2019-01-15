埼玉サイクルエキスポ2019 2/16〜17開催

埼玉発、日本最大級の自転車イベント「埼玉サイクルエキスポ2019」が2019年2月16日（土）〜17日（日）、さいたまスーパーアリーナにて開催される。

埼玉サイクルエキスポは様々な人気ブランドが出展し、自転車に試乗したり、サイクルウエアやグッズを購入できるビッグイベント。今年はゲストとして菊地亜美さん、人気ユーチューバー・けんたさんが登場。スペシャリストによる様々な講習会も予定されている。

家族で楽しめる楽しいコンテンツが盛りだくさんの２日間。入場無料。

埼玉サイクルエキスポ2019

開催日：

2019年2月16日（土）9:00〜17:00

2019年2月17日（日）9:00〜16:00

会場：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ、けやきひろば等）

入場無料

内容：

自転車関連メーカー・自転車関連グッズ・自治体等によるブース出展（展示、販売等）

スポーツサイクル専用試乗

ファミリーサイクル専用試乗

交通安全・マナー向上啓発

ステージイベント

サイクリングツアー

自転車ワークショップ

子供向けスタンプラリー抽選会等

東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会競技体験

フードコート

問・ 埼玉サイクルエキスポ2019