ジャパニメーション風ローグライト『AWAY: Journey to the Unexpected』PC版配信日が決定!

パブリッシャー Playdiusは、Aurelien Regard Gamesが開発する新作ローグライトゲーム『AWAY: Journey to the Unexpected』のPC版(Steam/GOG.com)配信日が、現地時間2月13日に決定したことを発表しました。約10分間のゲームプレイ映像も公開されています。

本作はカラフルでジャパニメーション風の世界を舞台にしたFPS。プレイヤーは英雄でも戦士でもない子供ですが、友情の力で様々な問題に立ち向かいます。3Dの環境に描かれる2Dのキャラクターが独特の雰囲気を醸し出しています。

『AWAY: Journey to the Unexpected』は海外コンソール版も登場。PS4版が2月5日、ニンテンドースイッチ版が2月7日、Xbox One版が2月8日に発売予定です。